高雄祖孫3代書法傳承 勇奪國際大獎

2025/10/03 14:31

莊景淵（中）攜手孫子莊大謙（右）、莊正毅（左）參加日本書法展，同獲大獎。（莊世杰提供）莊景淵（中）攜手孫子莊大謙（右）、莊正毅（左）參加日本書法展，同獲大獎。（莊世杰提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕80歲莊景淵攜手2名孫子，參加今年大日本書藝院主辦的第86回國際文化交流書道「法」展覽會，祖孫3人同獲大獎。莊家以書法當做「傳家寶」，傳承了4代，尤其莊景淵迄今仍勤奮練字，並藉由參賽磨練書法功力，成了全家表率。

莊景淵為高雄市大樹區刻印師傅，已多次在該賽事獲獎，今年與長孫莊大謙、次孫莊正毅一起參展，莊景淵獲準特選獎，2個孫子則拿到秀作獎。

莊景淵的父親莊天五是書法名家，他從8歲起耳濡目染臨帖學字，初中時隔壁刻印老師傅看他字體漂亮，主動詢問要不要學刻印，他為了貼補家用跟學執刀、下刀，紮實的書法功力，很快就青出於藍。他依然勤讀，年輕時曾任職203兵工廠（現由205兵工廠整併）、中科院技工。

他說，刻印最常使用楷書、草書、隸書、篆書及行書「五體」，跟電腦刻印不同，書寫時必須「反寫」，這樣印出來的字體才會正寫，也唯有每天勤練不輟，才能保持對興趣的熱愛。就算使用的印台已經是一甲子的骨董，他仍不願意用電腦取代。

他生了2男1女，3個孩子從小就是書法比賽常勝軍，孫子輩從小一起跟著阿公練書法，以書法當做「傳家寶」。莊大謙是竹科工程師，莊正毅目前就讀國立大學醫學系，仍然保持練字習慣。

莊景淵長子、輔英科大講師莊世杰，經常應邀在社區關懷據點及C級巷弄長照站教導長輩寫書法。他說，書法是全家人生活的一部分，並不是為了比賽；他認為，書法可以紓壓，讓心靜下來，好處非常多。

