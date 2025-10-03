鋼琴家李斯特的後裔麥可 10/5應邀竹東呈獻經典曲目

10月5日下午2點30分，新竹縣竹東鎮樹杞林文化館舉辦藝術下鄉公益音樂會。（主辦單位提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕這週日（5日）下午2點30分，新竹縣竹東鎮樹杞林文化館有1場公益音樂會，邀請到歐洲青年鋼琴家麥可．安德烈亞斯．哈林格及日本小提琴家蜷川泉；值得一提的是，麥可的高祖父就是歐洲大名鼎鼎的鋼琴家法蘭茲．李斯特，2人將與新竹縣交響樂團、樂成交響樂團共同演出，免費自由入場，可說是中秋連假令人期待的音樂盛事！

這場藝術下鄉音樂會是由新竹縣音樂文化促進會和上述2樂團主辦，竹縣交響樂團藝術總監是林建良，團長則是竹東鎮長郭遠彰。樂團介紹，這次邀請演出的日本小提琴家蜷川泉，曾赴法國巴黎師範音樂學院深造，回日後即加入新日本愛樂交響團。她曾應多個著名樂團邀請擔任小提琴獨奏巡演，深受國際樂壇矚目，其個人獨奏專輯也深受樂界喜愛。

青年鋼琴家麥可．德烈亞斯．哈林格Michael Andreas Haeringer為德裔西班牙人。他繼承了偉大的鋼琴家法蘭茲．李斯特的血統，不僅專長鋼琴演奏，同時也是歌手、作曲家和線上影片創作者。他曾獲得第2屆柏林國際音樂比賽銀獎，在曼哈頓國際音樂比賽中獲得年輕大師的殊榮。他與許多著名的管弦樂團合作演出，去年8月也曾在台北和台中舉辦獨奏會。目前他在Facebook、Instagram、YouTube上擁有超過310萬粉絲。

本週日在竹東樹杞林文化館，將演出多首經典曲目，包括〈Always on My Mind〉、〈Can't Take My Eyes Off You〉、〈What a Wonderful World〉，以及貝多芬《春天奏鳴曲》和蒙蒂《查爾達斯》等。

郭遠彰也透露音樂會的安可曲，特別安排李斯特的《愛之夢》鋼琴與小提琴二重奏和第1號鋼琴協奏曲、蕭邦《練習曲》作品10之4等。2位國際音樂家能夠來到新竹縣竹東鎮演出，可說是地方音樂史上一大盛事，請鄉親拭目以待。

