「諸葛四郎」當學伴！國父紀念館台語電影影展 ４部電影週末上陣免費看

「影像作伴，世代共學」將於10月4日連四天選播4部電影邀親子共賞。（國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立國父紀念館舉辦「影像作伴，世代共學」台語電影親子影展，將於10月4、5、10、11日下午1時至5時，在中山文化園區映池西側廣場搭棚，選播4部具代表性的台語電影，邀請大小觀眾一起看電影、聊生活，從影像中學習世代共融與性別平等。

此次影展放映的作品包括《諸葛四郎：大戰魔鬼黨》、《幸福路上》、《做工的人》以及《本日公休》。國父紀念館表示，活動全程有超過8成內容使用台語，讓小朋友在觀看動畫與電影的同時，也能自然接觸語言文化，拉近與長輩之間的溝通。

請繼續往下閱讀...

國父紀念館新聞稿指出館長王蘭生認為，此次除挑選民眾共同成長記憶的「諸葛四郎：大戰魔鬼黨」動畫電影，還有其他3部也是老少咸宜又深具社會教育意義的親子電影。語文是文化傳遞的重要工具，藉由電影傳播不僅欣賞台語對話的風趣幽默及劇中人物勇敢冒險的精神，同時也培養孩童對臺灣台語接觸的興趣，歡迎闔家共襄盛舉。

活動現場除了放映，還有多元互動體驗。例如諸葛四郎文化藝術基金會特別帶來30分鐘人偶演出，用趣味方式引導孩子學台語；現場也會發送「親子互動小冊」，設計「我心中的英雄／阿媽／姊姊」小卡，讓家庭一起寫下角色觀察與心得。

另外，國父紀念館亦邀請專業講師與兒童文學作者帶領觀後對談，引導孩子思考角色特質與故事價值，並透過小卡問答，鼓勵孩子寫下自己的觀影感受。整場活動希望讓「看電影」不只是娛樂，更成為世代之間溝通的橋樑。

此次選片內容兼顧經典與當代。《幸福路上》用動畫刻畫台灣女性的成長與自我認同，《做工的人》聚焦基層勞工群像，寫出夢想與現實的矛盾，《本日公休》則透過理髮店人情，談陪伴與放手。

「影像作伴，世代共學」台語親子影展時刻表。（國父紀念館提供）

此外，10月11日更邀請台北市政府稅捐稽徵處參與，配合於現場推廣雲端電子發票捐贈，並準備精美贈品分送民眾。詳詢國父紀念館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法