瓷土雕塑裡的大地密語「起源—蘿拉．迪莫娃個展」鶯歌陶博館登場

藝術家蘿拉．迪莫娃（Lora Dimova）透過瓷土承載裂痕、斷裂與重生的痕跡，以創新視角探索人與大地的關係。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至10月26日展出「起源—蘿拉．迪莫娃個展」，來自保加利亞、長居芬蘭的藝術家蘿拉．迪莫娃（Lora Dimova），以陶瓷雕塑、裝置、繪畫與影像等多元創作聞名，作品靈感源於自然的變化──「毀滅與重生、斷裂與生成」，透過材質的轉換，營造有如一場無聲的舞蹈，留下時間與大地的記憶。

陶博館長張啟文表示，蘿拉的作品以創新視角探索人與大地的關係，透過瓷土承載裂痕、斷裂與重生的痕跡，彷彿將大地的記憶化為看得見的形體。

《起源・乙太》、《起源・大地》以幾何殘片、球體、建築般的結構營造大地般的場景，表現陶瓷是一種承載人類文明記憶的載體。（記者翁聿煌攝）

蘿拉．迪莫娃長年旅居芬蘭赫爾辛基，擁有保加利亞國立藝術學院與芬蘭阿爾托大學雙碩士學位，她常透過旅行親近大自然，體驗大地的誕生、循環與回歸，並轉化為創作理念。她跳脫傳統陶藝框架，以陶瓷為載體演繹文明的起落與蛻變，經歷碎裂與重組，最終成就一系列當代陶瓷作品。她認為陶瓷的美在於「脆弱與不完美」，燒製過程中的裂痕與斷裂，不僅呈現材質的極限，也記錄時間與自然的痕跡。

「起源—蘿拉．迪莫娃個展」即日起至10月26日，於陶博館B1陶藝長廊展出15組作品。（記者翁聿煌攝）

她的作品多以幾何造型呈現，常透過「打破」再重組的方式，象徵「毀壞與重生」的過程，《起源・乙太》、《起源・大地》以大地般的場景呈現，陶瓷製成的幾何殘片、球體、建築般的結構，表現陶瓷是一種承載人類文明記憶的載體，也是一種重生的隱喻；《分岐》、《瓦解》、《紀念》由陶瓷碎片重組而成的花冠，邊緣捲曲、破裂卻又交織成完整的形體。

更多展訊可上陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

