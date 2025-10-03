自由電子報
藝術文化

「潮向和平」澎湖軍事文史暨眷村故事特展 以文化策展向和平致意

2025/10/03 14:52

「潮向和平」開幕活動，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）「潮向和平」開幕活動，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由澎湖縣政府文化局辦「潮向和平-澎湖軍事文史暨眷村故事特展」，今（3）日在篤行十村眷村文化園區正式開展。開幕典禮上，文化局長陳鈺雲、澎湖知名演員陳淑麗、澎防部政戰主任王瑞賢、王文良、陳英俊老師、議員蘇育德、成功國小校長王天敏等到場共襄盛舉，與民眾共同見證澎湖從戰爭走向和平，從軍事與眷村累積出來的生活記憶。

展覽以「和平是方向」為主軸，從澎湖的地理位置與歷史現場出發，梳理明清以降的重要戰事、戰後防務建設與在地眷村生活，並以圖文文物、口述影像與多媒體互動等形式，帶領觀眾走入歷史的日常場景，理解戰爭痕跡，也看見眷村文化如何承載一代人的青春、親情與社群連帶。展區分布於復國路1號（馬房）與11號（建築工法展示館）2處場域，串連園區步行動線，邀請民眾以「散步的速度」閱讀城市紋理。

「潮向和平」特展在篤行十村展覽，以和平為主題。（記者劉禹慶攝）「潮向和平」特展在篤行十村展覽，以和平為主題。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府文化局指出，除靜態展件外，特別推出觀展闖關活動：加入展覽LINE官方帳號並完成現場答題挑戰，即有機會獲得展覽精美小禮；現場亦設置「記憶明信片」與「未來信箱」，邀請觀眾寫下想對過去或未來說的話，讓祝福跨越時光。

篤行十村位於馬公本島西南側金龜頭，前身為日治時期要塞司令部與重砲兵大隊軍官宿舍；戰後改為澎防部軍官眷舍，為澎湖較早形成眷村之一。2007年登錄為澎湖縣歷史建築，園區周邊匯聚馬公金龜頭砲台、媽宮古城、觀音亭等多處文化資產，具備軍事遺存與眷村聚落的雙重價值。

