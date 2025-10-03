年輕表演家化身夾娃娃機 「超潮」行為顛覆傳統陣頭

藝術家黃彥超（右）全身披滿布偶，帶出台灣夾娃娃機文化。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕全身披滿大小不一的布偶，變成人肉夾娃娃機！藝術家黃彥超今天在彰化古龍山祈安遶境記者會，披著一大堆布偶跳舞，像把整台娃娃機搬進廟，激起視覺震撼。他說，這是要反諷台灣「夾娃娃文化」，也呼應世代欲望被填滿卻失去自我的矛盾。

藝術家陳思潔（左）用肢體與聲音，詮釋年輕人用現代藝術挑戰傳統陣頭文化。（記者張聰秋攝）

黃彥超說，彰化是娃娃機大本營之一，台灣各地也隨處可見。他乾脆把娃娃堆在自己身上，好像人被機器夾起、困住，象徵我們的身體被欲望塞滿，連話語權都被擠掉。他覺得，把這樣的身體帶進遶境，就像嘉年華跟宗教儀式的融合，「大家帶著欲望祈求什麼，我只是具體把它抽象化。」

藝術家陳思潔用年輕人思維與視角敬神演出。（記者張聰秋攝）

另一位藝術家陳思潔，則用「無語言」的即興唱法祈福，沒有歌詞，只有直覺發音，像另一種能量的祝福。她笑說，這是她消化童年聽過的南北管音樂後，用自己方式唱出的新廟埕聲音，用年輕人的思維與視角敬仰神明。

相隔12年，彰化市古龍山將於10月11、12日舉辦祈安遶境活動，首度帶進藝術創意，卦山力藝術團隊把行為藝術、創意裝置搬進遶境隊伍，讓拜拜不只是傳統，更像一場街頭派對，用有別於傳統，讓神明也看得到現代表演藝術，詮釋這次遶境，不只祈福，還很潮！

