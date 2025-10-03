陳弘洋掀開遮羞布直面傷疤創作 初試啼聲投件直取竹塹獎首獎（影音）

陶瓷創作者陳弘洋首次參加竹塹獎就以「孤身一人」拿到工藝設計類竹塹獎首獎。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕陶瓷藝術創作者陳弘洋今年以「孤身一人」為名，用2隻頭頂著充滿「胖子」、「娘腔」、「醜」、「肥」等歧視字眼「遮羞布」的浣熊，首次投件已有24年歷史的竹塹獎，就捧回工藝設計類首獎。他選擇自揭傷疤進行創作，是感謝過去曾受過的霸凌等傷害讓他更了解自己，而用這樣切身、有溫度的感受跟所有人分享，他覺得能讓作品更打動人。果然今天在2025竹塹獎6大類得獎作品初亮相的現場，很多人圍繞著他的作品欣賞、討論和回饋。

2025竹塹獎工藝設計類首獎作品「孤身一人」，是2隻視力不好、頭上各自蒙著一塊充滿歧視字眼遮羞布的浣熊，是創作者陳弘洋個人的人生經歷和展望。（記者黃美珠攝）2025竹塹獎工藝設計類首獎作品「孤身一人」作品上的遮羞布，充斥著各種歧視性字眼，讓很多欣賞者好奇且有感。（記者黃美珠攝）

年僅30的陳弘洋自小體型偏胖、I人的性格跟女性化氣質，讓他飽嚐被霸凌之苦。他說浣熊的視力不好，跟外界的接觸是憑藉觸覺，他感覺就像浣熊，用藝術創作跟外界互動。

請繼續往下閱讀...

工藝設計類竹塹獎得主陳弘洋侃侃而談自己的創作心路歷程。（記者黃美珠攝）許多欣賞者圍繞著竹塹獎得主陳弘洋（面對鏡頭者）了解他的創作心路歷程。（記者黃美珠攝）

前述的人生經歷沒有讓他變得冰冷，創作路上他愛上陶瓷，「因為有溫度、厚實且質樸」。這樣的想法延伸到他的創作主題，去年研究所畢業交出對自己人生路的回顧和答卷就是「孤身一人」。他把傷痛、喜好、釋懷等全化在2隻頭蒙各種歧視字眼遮羞布的浣熊上，而交出這樣的作品，象徵他已揭開了這遮羞布，讓自己重新迎接陽光前程。

2025竹塹獎4個類別得主陳玉霖（左3）、陳弘洋（左4）、余成忠（右3）、康興隆（右4）今天在作品初登場現場跟大家分享得獎的心情。（記者黃美珠攝）2025竹塹獎4個類別得主陳玉霖（左2）、陳弘洋（左3）、余成忠（右2）、康興隆（右3）今天在作品初登場現場跟大家分享得獎的心情。（記者黃美珠攝）

新竹縣、市政府聯合舉辦的竹塹獎，今年6大類競賽最後共111件入圍。除陳弘洋拿到工藝設計類首獎，還有西方媒材類唐灝楨、影像暨數位內容科技媒體類吳開宏、立體暨造影藝術類余成忠、東方媒材類康興隆、以及書法篆刻類陳玉霖。

其中余成忠和康興隆分別是第4次和第3次的竹塹獎首獎常客，陳玉霖是努力20幾年後首次摘下桂冠，陳弘洋則是初試啼聲就奪魁的新秀；相關展覽即日起在新竹縣市美術館等廳舍展出。

新竹縣藝術家余成忠第4次捧回竹塹獎首獎。（記者黃美珠攝）2025竹塹獎影像暨數位內容科技媒體類首獎「垃圾繁城」。（記者黃美珠攝）左為書法篆刻類竹塹獎得主陳玉霖的「王安石登飛來峯中堂」，右則是東方媒材類康興隆的首獎「盧草清歡」。（記者黃美珠攝）2025竹塹獎立體暨造型藝術類首獎作品「看見世界（2）」。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法