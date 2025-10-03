從皮膚到內臟的感知旅程 直島推手秋元雄史領航（影音）

南美館展覽開幕式，別開生面邀請歌手林雨宣與忠義國小太鼓隊合作表演。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館延續工藝推展脈絡，特邀日本GO FOR KOGEI 2025總監、前金澤21世紀美術館館長、直島藝術計畫推手秋元雄史，策畫「皮膚と內臟-自己、世界、時間」展覽，10位日本當代藝術家跨足玻璃、漆藝、陶藝、纖維等多元媒材，透過創作探問自我、世界與時間，深化台日當代工藝交流。

南美館融入社區，展覽開幕邀請「鄰居」學校忠義國小太鼓隊進場精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

今（3）日開幕式由忠義國小太鼓隊與歌手林雨宣攜手演出動漫《葬送的芙莉蓮》主題曲〈勇者〉，象徵挑戰後的旅程，也呼應展覽主題。這是南美館2館轉型為「台南國家美術館」的最後1檔策展，首次邀請「鄰居」忠義國小為展覽開場登台，延伸美術館與社區的連結。

展覽理念以「皮膚與內臟」的感知為起點，延伸至身體接觸與感官經驗，藉由象徵性表現探索現代人存在方式與面對世界的方法。參展藝術家包括牟田陽日、小林萬里子、綿結、佐佐木類、三嶋律惠、中田真裕、佐合道子、留守玲、山下茜里、宮田彩佳。每件作品皆折射對生命與存在的省思，讓觀眾在欣賞工藝精緻之餘，也能獲得感官啟發。

小林萬里子作品「無盡的喜悅」。（記者洪瑞琴攝）

展覽同時以《葬送的芙莉蓮》故事隱喻觀者的心靈旅程，啟發人們從過去與幻想中重構與他者及「來世」的關係，體驗懷舊、靜謐與內心情感，進一步思索存在意義。

開幕式由日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、南市文化局長黃雅玲、人間國寶陳啟村、南藝大校長邱上嘉、南美館董事長游文玫與館長龔卓軍等貴賓出席。策展人秋元雄史及藝術家佐佐木類指出，展覽並不艱澀，觀眾只要以自身感官體會，便能找到屬於自己的啟發。

山下茜里作品「渴望光明」，與進館來往群眾強烈對比。（記者洪瑞琴攝）

「皮膚と內臓-自己、世界、時間」即日起展出至明（2026）年1月18日。10月4日兩場講座，由秋元雄史與參展藝術家現身分享策展理念與創作靈感。

