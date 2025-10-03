奇美博物館首推兵器體驗 西洋武術大師親授

奇美博物館首度推出歐洲兵器體驗活動，邀請重量級的西洋武推廣者戴文．伯爾曼親自授課。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館首度推出兵器體驗活動，邀請重量級的西洋武推廣者戴文．伯爾曼（Devon Boorman）親臨授課，11月1日登場，機會難得，「大師工作坊」迅速售罄，「大師講座」熱烈報名中，有興趣的民眾不要錯過。

奇美博物館內公開展示來自世界各大洲的古兵器，珍藏豐富度為國內之最，精采呈現多元工藝與文化特色，為了讓民眾也可以親自體驗，因此策辦「與西洋武術大師相會-戴文．伯爾曼」活動。活動結合「大師講座」與「大師工作坊」，展現歐洲武術文化，以及兵器的實戰魅力，迴響熱烈。

奇美博物館首度以歐洲兵器為主角，推出1日限定體驗活動，戴文．伯爾曼是全球最大歷史歐洲武術（Historical European Martial Arts, HEMA）俱樂部Academie Duello聯合創辦人及總教練，將來台親授。他精通義大利武術，包含長劍（Longsword）、西洋劍（Rapier，或譯為禮劍）、護身劍（Sidesword）等領域，為全球最具影響力的推廣者之一。

「與西洋武術大師相會-戴文．伯爾曼」系列活動共分為2場，全程以英語授課，現場提供中文口譯；上午進行「大師講座」，主題為《從騎士到紳士：歐洲武術與兵器的演進》。

館方指出，將以豐富的內容，帶領觀眾穿越中世紀至巴洛克的歐洲武術黃金時代，無論是初學者或專業粉絲，都能輕鬆理解其精髓。藉由歷史文化背景介紹、現場操作示範，以及互動問答等過程，讓民眾近距離感受西洋武術與歐洲兵器的魅力。

下午則舉辦「大師工作坊」的《西洋劍士養成術》，結合兵器廳導覽與動手實作，僅限30人，開賣後迅速額滿。

奇美表示，兵器展示自開館以來就深受大眾喜愛，首度結合國際大師、館藏導覽與實際操作，鮮活地走入生活，開啟全新的文化體驗篇章，歡迎大家把握機會，走進這段橫跨中世紀至近代的武術旅程。

奇美博物館歐洲兵器探索「與西洋武術大師相會-戴文．伯爾曼」將於11月1日登場，「大師講座」限額250人。詳情請上官網：www.chimeimuseum.org，報名洽：chimeimuseum.fonticket.com

