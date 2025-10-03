奈良美智親選舊榖倉 朦朧潮濕的一天下一站新港

新港文化館25倉庫內部。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本當代藝術家奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」落幕，主辦單位文化總會今（3）日宣布，下一站確定落腳嘉義縣的「新港文化館25號倉庫」，展期自12月12日至2026年5月17日。

文總秘書長李厚慶說明，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年計畫，每一站都是奈良美智親自場勘後決定，這次他屬意的「新港文化館25號倉庫」，是建於1963年的榖倉，原為新港鄉農會所興建的第25號倉庫，後因農業政策調整，倉庫一度閒置，直到2003年開始免費提供給新港文教基金會做為藝文活動展演場地，並於2006年，以「新港文化館25號倉庫」的新身分重生。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽地點新港文化館25倉庫建築外觀。（文總提供）

新生的空間不以華麗裝飾取悅，雖換上新招牌，卻依舊承載著稻田的香氣，提醒著人們，它始終屬於農業新港。建築師卓卿泉尊重這座空間的原貌，保留木造屋架、斑駁的紅磚、水泥牆的斷痕、通風小氣窗與鑄鐵小鐵窗，讓自然天光灑落。

參觀者可在展覽空間裡，感受到親切與自在，是與天地自然、二十四節氣共同呼吸的有機場域。

詳細資訊及預約辦法將陸續公布，詳詢文化總會及奈良美智特展粉絲專頁。

