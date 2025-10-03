自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

東方書法與西方抽象「奇逸融通」！梁永斐深厚書法功底 顛覆抽象畫新想像

2025/10/03 18:10

梁永斐〈樂一生〉墨汁、宣紙，46x46公分。2025。（記者董柏廷攝）梁永斐〈樂一生〉墨汁、宣紙，46x46公分。2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北福華沙龍主辦的「戀戀紅塵 x 奇逸融通——梁永斐與陳香伶雙個展｣，即日起至10月28日登場，於台北福華沙龍二樓登場，免費開放民眾參觀。其中，台灣美術院院士梁永斐的作品以其獨特的「書畫相融」風格，吸引眾多目光，他將東方書法精髓與西方抽象畫技法完美融合，展現出一股豪放而深厚的文人氣度。

台灣美術院院長蘇憲法受訪時指出，梁永斐對傳統碑帖研究透澈，無論是西周金文、楷書、隸書、草書或象形文字，皆有深厚功底。特別是他曾以佛經的方式寫了一百四十多萬個書法字，長年的積累，讓他的手感產生了特殊的「造形」能力。

梁永斐〈金富貴〉（左）68x66公分（x4），墨汁、宣紙。2025；〈登道〉（金文）136x72公分，墨汁、宣紙。2025。（記者董柏廷攝）梁永斐〈金富貴〉（左）68x66公分（x4），墨汁、宣紙。2025；〈登道〉（金文）136x72公分，墨汁、宣紙。2025。（記者董柏廷攝）

梁永斐將書法手感內化，並轉換成抽象繪畫。蘇憲法以「紅底金字」的作品〈金富貴〉為例，說明藝術家將西周金文變形，產生與西方抽象繪畫不謀而合的視覺效果。他的作品風格是「書中有畫，畫中有書」，「以書入畫，以畫入書」，成就了他非常獨特且鮮明的個人風格。

梁永斐受訪時則表示，他持續書寫、思考四十多年，並勇於開創。他不僅從書法創作拓展到書畫相融的繪畫領域，更吸收了西方米羅、蒙德里安、康丁斯基、克利等前衛藝術家的養分，同時他致力於以華人書法藝術精髓與西方當代前衛藝術對話，將西周金文、漢隸、草書等基盤，將字視為造形藝術，在筆線、結構、墨法和色彩上作豐化。

梁永斐〈月荷相映〉墨汁、宣紙。77×72公分。（梁永斐提供）梁永斐〈月荷相映〉墨汁、宣紙。77×72公分。（梁永斐提供）

梁永斐實驗性的前衛畫風，奠基在深厚傳統書法功底而富於彈性的靈動線質趣味之上，加上曾書寫數百萬字佛經的佛學修為，都是其作品蘊藏深厚文化底蘊而餘韻無窮的原因。他的作品色彩強明奔放，線條奔放，立意、布局奇逸，借古開今、引西潤中，讓書法與現代繪畫對話，在每一次實驗中尋找新的可能性，展現出極具個人生命情調和書風辨識度的藝術畫境。展覽詳詢福華沙龍臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應