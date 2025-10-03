東方書法與西方抽象「奇逸融通」！梁永斐深厚書法功底 顛覆抽象畫新想像

梁永斐〈樂一生〉墨汁、宣紙，46x46公分。2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北福華沙龍主辦的「戀戀紅塵 x 奇逸融通——梁永斐與陳香伶雙個展｣，即日起至10月28日登場，於台北福華沙龍二樓登場，免費開放民眾參觀。其中，台灣美術院院士梁永斐的作品以其獨特的「書畫相融」風格，吸引眾多目光，他將東方書法精髓與西方抽象畫技法完美融合，展現出一股豪放而深厚的文人氣度。

台灣美術院院長蘇憲法受訪時指出，梁永斐對傳統碑帖研究透澈，無論是西周金文、楷書、隸書、草書或象形文字，皆有深厚功底。特別是他曾以佛經的方式寫了一百四十多萬個書法字，長年的積累，讓他的手感產生了特殊的「造形」能力。

梁永斐〈金富貴〉（左）68x66公分（x4），墨汁、宣紙。2025；〈登道〉（金文）136x72公分，墨汁、宣紙。2025。（記者董柏廷攝）

梁永斐將書法手感內化，並轉換成抽象繪畫。蘇憲法以「紅底金字」的作品〈金富貴〉為例，說明藝術家將西周金文變形，產生與西方抽象繪畫不謀而合的視覺效果。他的作品風格是「書中有畫，畫中有書」，「以書入畫，以畫入書」，成就了他非常獨特且鮮明的個人風格。

梁永斐受訪時則表示，他持續書寫、思考四十多年，並勇於開創。他不僅從書法創作拓展到書畫相融的繪畫領域，更吸收了西方米羅、蒙德里安、康丁斯基、克利等前衛藝術家的養分，同時他致力於以華人書法藝術精髓與西方當代前衛藝術對話，將西周金文、漢隸、草書等基盤，將字視為造形藝術，在筆線、結構、墨法和色彩上作豐化。

梁永斐〈月荷相映〉墨汁、宣紙。77×72公分。（梁永斐提供）

梁永斐實驗性的前衛畫風，奠基在深厚傳統書法功底而富於彈性的靈動線質趣味之上，加上曾書寫數百萬字佛經的佛學修為，都是其作品蘊藏深厚文化底蘊而餘韻無窮的原因。他的作品色彩強明奔放，線條奔放，立意、布局奇逸，借古開今、引西潤中，讓書法與現代繪畫對話，在每一次實驗中尋找新的可能性，展現出極具個人生命情調和書風辨識度的藝術畫境。展覽詳詢福華沙龍臉書。

