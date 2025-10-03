陳香伶從「繡衣」反思當代女性困境 寫實油畫揭華服皺褶下的「女子心事」

「戀戀紅塵 x 奇逸融通——梁永斐與陳香伶雙個展」，陳香伶展出作品以繡衣「褶皺」為主題。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北福華沙龍主辦的「戀戀紅塵 x 奇逸融通——梁永斐與陳香伶雙個展」中，即日起至10月28日，於台北福華沙龍二樓登場，免費開放民眾參觀。其中，藝術家陳香伶的作品以明清刺繡服飾為創作主題，結合西方古典油畫技法，呈現出獨特的「女性自覺」主題，藉此反思女性在傳統與現代社會中的角色。

台灣美術院院長蘇憲法受訪時指出，陳香伶精湛的寫實油畫技法，讓觀眾甚至可以看到緞面衣服在燈光下光澤與皺褶的質感，但作品的深層意義，在於對傳統古代女性背後古物意識的探討。

陳香伶長期研究傳統刺繡，並以西方古典繪畫技法細緻描繪布料質感。她受訪時提到，古代刺繡圖騰中常出現龍鳳、鴛鴦、葫蘆、牡丹等符號，象徵多子多孫或依附男性價值。她選擇將這些華服置於畫布中央，以明暗層次呈現褶皺與光澤，並將衣物從身體剝離，轉化為承載女性自覺的符號。她回憶留學紐約時，老師提醒她應從自身文化尋找題材，而非僅追隨西方。回台後，她以繡衣為起點，逐漸形成「畫筆如針」的創作感受，邊作畫邊體會古代女性所承受的枷鎖與現代女性的隱形壓力。

陳香伶〈戀戀紅塵 〉油彩、亞麻布，72.5x91公分。2025。（陳香伶提供）

展覽聚焦在織品的「褶皺」上，透過細緻的明暗分層，運用西方古典繪畫的「罩染技術」層層上色，展覽現場作品多以高彩度呈現，既有百年傳統的積累，也象徵女性在當代社會中持續面對的挑戰。陳香伶將這些頂級綢緞布料、豔麗奪目的骨董衣飾置於畫面的正中，精細繪製成主角。然而，衣飾不穿戴在人身，卻被隨意揉捏、擺置，象徵著女性「褪去」千百年來的華麗傳統，陳香伶希望透過藝術，讓觀眾思考女性如何在文化符號中掙脫框架，並生出新的生命力量。

