藝文 > 即時

一柔一剛、紅黑對話！梁永斐X陳香伶雙個展 「東西融合」藝術對話

2025/10/03 18:12

梁永斐在宣紙上揮灑出文人的氣度，將東方書法與西方融通，創造獨特風格。（記者董柏廷攝）梁永斐在宣紙上揮灑出文人的氣度，將東方書法與西方融通，創造獨特風格。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北福華沙龍邀請台灣美術院院士藝術家梁永斐和陳香伶舉辦的雙個展「戀戀紅塵 x 奇逸融通」，於10月3日至10月28日在台北福華沙龍二樓展出。這場展覽不僅呈現兩位藝術家獨特的個人風格，更顯露對生命與文化的深度哲思，形成一次精采的東西融合與文化對話。

台灣美術院院長蘇憲法表示，這次展覽的特色是兩位藝術家雖然創作語彙各異，但都可見隱涵的東方文化底蘊。梁永斐代表東方傳統書法的變形，將西周金文內化後變形成抽象繪畫，成就「以書入畫，以畫入書」的獨特風格；而陳香伶則是以清朝刺繡服飾作為載體，用寫實油畫技法描繪，體現台灣傳統女性的愛戀與壓抑，並反思當代女性角色。

陳香伶作品聚焦古物，透過細膩的筆觸描繪刺繡織品的「褶皺」。（記者董柏廷攝）陳香伶作品聚焦古物，透過細膩的筆觸描繪刺繡織品的「褶皺」。（記者董柏廷攝）

2位藝術家呈現出一柔一剛、一內一外的鮮明對比與互補。陳香伶的作品聚焦古物，透過細膩的筆觸描繪刺繡織品的「褶皺」，她以「紅」色揭示女性堅韌的力量，隱隱透露女性從父權壓力中尋求反作用力的生命力。

梁永斐則以書法變異，在宣紙上揮灑出文人的氣度，將書法、繪畫甚至其人格特質，以過人的消化力觸類融通，他借鑒西方蒙德里安、米羅等抽象主義，將東方藝術精髓與西方當代前衛藝術對話，發展出色彩強明奔放、立意奇逸的獨到書畫風格。

蘇憲法總結，兩人的作品雖風格迥異，但共同展現「東西融合」的特色。梁永斐以豪放筆觸與奔放色彩，展現傳統書法的當代可能；陳香伶則將刺繡華服化為「圖騰」，成為女性自覺與反思的象徵。2位藝術家的對照，形成剛柔並濟的展覽風貌。

展覽現場除展出大幅書畫與刺繡油畫，也呈現兩位藝術家數十年來對文化底蘊的思索與突破，呈現藝術從個人生命經驗出發，轉化為跨文化的對話的多重面貌。展覽詳詢福華沙龍臉書。

