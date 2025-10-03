自由電子報
藝文 > 即時

「桃園文學館」開館營運 首檔特展聚焦桃園故事與影視改編經典

2025/10/03 18:59

桃園文學館坐落桃園舊城區忠孝街，3日開館營運，市長張善政、文化局長邱正生等人出席開幕儀式。（記者鄭淑婷攝）桃園文學館坐落桃園舊城區忠孝街，3日開館營運，市長張善政、文化局長邱正生等人出席開幕儀式。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園文學館今（3）日開館，同步推出常設展「文學逗留，在這裡」，以及首檔特展「字影桃園：當在地故事遇上影視改編」，4、5日兩天假日將在一旁東溪綠園道舉辦文學市集，現場集結超過30攤位及藝文表演，並規畫講座及工作坊等活動。

桃文館1樓為入口大廳、服務台與「小聚書店」，2樓為常設展區、3樓為主題特展空間、4樓為推廣與典藏空間。（記者鄭淑婷攝）桃文館1樓為入口大廳、服務台與「小聚書店」，2樓為常設展區、3樓為主題特展空間、4樓為推廣與典藏空間。（記者鄭淑婷攝）

桃園文學館坐落於桃園舊城區忠孝街，基地前身為日治時期的街營宿舍，因長年閒置不堪使用，拆除後進行整體基地活化，桃文館為地上4層樓建築，以「書本」為建築意象，前方另有仿日式建築的鋼構棟，並採委外經營模式。

桃園文學館開館常設展「文學逗留，在這裡」，呈現桃園文學史脈絡與在地文學地景，透過重要作家作品、關鍵文學事件與地方故事。（記者鄭淑婷攝）桃園文學館開館常設展「文學逗留，在這裡」，呈現桃園文學史脈絡與在地文學地景，透過重要作家作品、關鍵文學事件與地方故事。（記者鄭淑婷攝）

文化局表示，桃文館兼具展覽、典藏、閱讀等功能，1樓為入口大廳、服務台與「小聚書店」，2樓為常設展區，梳理桃園文學脈絡，3樓為主題特展空間，預計每半年推出一次全新主題，4樓為推廣與典藏空間，前方仿日式建築鋼構棟則結合輕食、書香等，民眾在觀展之餘亦可享用咖啡、輕食。

桃園文學館首檔特展「字影桃園」，聚焦桃園在地文學與影視改編的作品。（記者鄭淑婷攝）桃園文學館首檔特展「字影桃園」，聚焦桃園在地文學與影視改編的作品。（記者鄭淑婷攝）

文化局表示，開館常設展呈現桃園文學史脈絡與在地文學地景，透過重要作家作品、關鍵文學事件與地方故事，呈現桃園文學的深厚底蘊；首檔特展則聚焦桃園在地文學與影視改編的作品，包括最為人熟悉的鍾肇政《魯冰花》、陳銘磻《報告班長》等經典作品的影視化軌跡。

市長張善政、文化局長邱正生、桃文館策展團隊今日出席開館典禮，張善政表示，桃文館籌備多年終於開館營運，前身是日式宿舍，經改建變成現代化建築，前方仍保留過去日式風格的建築，肩負交流、遊憩、典藏、推廣等功能，成為民眾認識桃園文學的重要場域。

