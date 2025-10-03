工筆仕女畫、瘦金體書法 旅日華人藝術家秦生睽違17年再來台南開個展

旅日30載的華人藝術家秦生，在東門美術館舉辦個展，巨幅的山水畫創作，相當壯觀。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕已屆8旬的知名華人藝術家秦生，旅居日本逾30載，擅長傳統工筆畫的他，睽違17年後，再度來到台南舉辦個展，包含古典婉約的仕女與氣勢磅礡的山水等，還有罕見的宋徽宗瘦金體書法，36件作品在歸仁區的東門美術館精采呈現。

秦生也展示宋徽宗瘦金體的書法作品，相當罕見。（記者吳俊鋒攝）

東門美術館由歸仁區農會逾半世紀歷史的舊穀倉改造而成，老建築變身新藝廊，秦生「追求美的世界」天涯白雲80歲書畫展今起登場，分為山水、仕女等主題，還有手抄的宋徽宗趙佶詩文集錦，以及《金剛經》等，都是精選佳作，傳統工藝與古樸氛圍巧妙搭配，引人入勝。

山水主題多為巨幅創作，最大的長達5公尺，相當壯觀，仕女畫則以捲軸形式呈現，瘦金體書法更是受到矚目，除了工筆之外，秦生在寫作、歌詠、攝影，以及詞曲等領域也都很擅長，他想要傳承，卻面臨後繼無人的窘境。

秦生的個展中，還有傳統工筆仕女畫，呈現古典婉約之美。（記者吳俊鋒攝）

其實願意花錢來習藝的人蜂擁而至，但秦生發現，想拜入門下的以中高齡者居多，很快又要面臨傳承的問題，為此，他自掏腰包，提供基本生活費，招攬年輕學子，細心教導，希望自己精湛的書畫造詣能夠一職延續下去，真的用心良苦。

除了自費延攬學生之外，秦生也想在日本建造美術館，將一系列的工藝完整保存，不因社會演進而式微，堅持守護傳統書畫的初心，令人感動，他努力籌募基金，築夢踏實，已獲得企業界熱烈迴響。

旅日30載的華人藝術家秦生（中），在東門美術館舉辦個展。（記者吳俊鋒攝）

17年前，秦生曾於新營文化中心舉辦過個展，並結識南瀛民族樂團長楊正安，2人成為莫逆之交，重回台南後，在摯友的全力協助、引薦下來到東門美術館，再度讓各界得以欣賞到他的精彩作品。

秦生希望透過系列作品，與藝文界的好朋友交流、對話，大家一起向上提升；追求美的世界書畫展今天登場後，活動持續至本月30日，遵照東門美術館的開放方式，採預約參觀制。

