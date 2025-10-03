自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

一站吃遍13顆星級餐廳 「香港美酒佳餚巡禮」10月23至26日登場

2025/10/03 20:49

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23至26日登場，每晚開放時間首次延長至午夜12時。（港旅局提供）「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23至26日登場，每晚開放時間首次延長至午夜12時。（港旅局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕10月下旬打算出國吃美食，香港大型戶外美食盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23至26日，一連4天於中環海濱活動空間登場，每晚開放時間首次延長至午夜12時，場內共設約305個攤位，7成為美酒、3成為美食，標榜讓所有到訪旅客一站盡享「13星7鑽」級美饌、展開一場國際級味覺之旅。台灣旅客只要跟指定旅行社購買香港行程，即可免費獲贈價值370港幣的嘉賓特選禮包，內含美酒佳餚巡禮入場券、8張品味券及美酒佳餚巡禮紀念酒杯1個。

「香港美酒佳餚巡禮」今年活動匯聚世界級餐飲魅力，3大美食專區打造味覺饗宴。（港旅局提供）「香港美酒佳餚巡禮」今年活動匯聚世界級餐飲魅力，3大美食專區打造味覺饗宴。（港旅局提供）

港旅局表示，今年活動匯聚世界級餐飲魅力，3大美食專區打造前所未有的味覺饗宴。「品味館晚宴」雲集5位本地及國際頂尖名廚，包括北京米其林3星潮州菜大師張一峰、米其林2星倫敦中菜名廚Andrew Wong、點心女王鄭智善、星級粵菜主廚鄧家濠，以及融合創作廚師張嘉裕。「Towngas 名氣美食街」則匯聚12間本地人氣餐廳，包括米其林3星L'Atelier de Joël Robuchon、富臨飯店；米其林2星及黑珍珠1鑽Bo Innovation、Arbor；米其林1星法菜Ami、Épure；黑珍珠1鑽粵菜明閣、中菜唐述及The Chinese Library；知名薄餅店CIAK Concept以及Towngas推薦CulinArt 1862等，以13星7鑽的奢華陣容，帶來一站式摘星體驗。

今年「香港美酒佳餚巡禮」場內共設約305個攤位，讓遊客展開一場國際級味覺之旅。（港旅局提供）今年「香港美酒佳餚巡禮」場內共設約305個攤位，讓遊客展開一場國際級味覺之旅。（港旅局提供）

活動更與多個國際人氣品牌攜手打造嶄新體驗，「香港迪士尼樂園主題專區」是場內一大亮點，率先推出多款樂園限定迪士尼人物造型美食，包括尚未於主題樂園登場的全新聖誕主題甜點、酒品專區除提供漫威主題雞尾酒與特色特飲，亦首次引入與迪士尼影業淵源深厚的Frank Family Vineyards紅白葡萄酒。還有「東亞銀行尊尚名酒區」，可一站式品嘗各國頂級名釀，包括國際權威酒評家James Suckling精心策畫的專櫃。

針對「香港美酒佳餚巡禮」，多家旅遊業者推出精選機加酒自由行套餐。（港旅局提供）針對「香港美酒佳餚巡禮」，多家旅遊業者推出精選機加酒自由行套餐。（港旅局提供）

針對這場美食盛會，多家旅遊業者推出精選機加酒自由行套餐，結合「美酒佳餚巡禮」獨家禮包，如可樂旅遊推出歷山酒店3天2夜2人1室自由行，10月24日出發限量6席，內含「品味館」獨家入場資格、品嘗5大名廚極致晚宴、每人獲贈價值740港幣的「嘉賓尊尚品酒禮包」等。易遊網推出APP下單香港機加酒就送1,450元折扣碼，加價288元可加購價值1,738元套票、享eSIM及價值370港幣「美酒佳餚巡禮嘉賓特選禮包」。雄獅旅遊提供旺角仕德福酒店或尖沙咀仕德福山景酒店3天2夜4人1室自由行，特別安排10月26日城市漫遊導賞半日遊，探索油麻地、深水埗知名景點及美食、贈送價值370港幣嘉賓特選禮包等。更多香港美酒佳餚巡禮活動詳詢香港旅遊發展局官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應