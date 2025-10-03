一站吃遍13顆星級餐廳 「香港美酒佳餚巡禮」10月23至26日登場

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23至26日登場，每晚開放時間首次延長至午夜12時。（港旅局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕10月下旬打算出國吃美食，香港大型戶外美食盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23至26日，一連4天於中環海濱活動空間登場，每晚開放時間首次延長至午夜12時，場內共設約305個攤位，7成為美酒、3成為美食，標榜讓所有到訪旅客一站盡享「13星7鑽」級美饌、展開一場國際級味覺之旅。台灣旅客只要跟指定旅行社購買香港行程，即可免費獲贈價值370港幣的嘉賓特選禮包，內含美酒佳餚巡禮入場券、8張品味券及美酒佳餚巡禮紀念酒杯1個。

「香港美酒佳餚巡禮」今年活動匯聚世界級餐飲魅力，3大美食專區打造味覺饗宴。（港旅局提供）

港旅局表示，今年活動匯聚世界級餐飲魅力，3大美食專區打造前所未有的味覺饗宴。「品味館晚宴」雲集5位本地及國際頂尖名廚，包括北京米其林3星潮州菜大師張一峰、米其林2星倫敦中菜名廚Andrew Wong、點心女王鄭智善、星級粵菜主廚鄧家濠，以及融合創作廚師張嘉裕。「Towngas 名氣美食街」則匯聚12間本地人氣餐廳，包括米其林3星L'Atelier de Joël Robuchon、富臨飯店；米其林2星及黑珍珠1鑽Bo Innovation、Arbor；米其林1星法菜Ami、Épure；黑珍珠1鑽粵菜明閣、中菜唐述及The Chinese Library；知名薄餅店CIAK Concept以及Towngas推薦CulinArt 1862等，以13星7鑽的奢華陣容，帶來一站式摘星體驗。

今年「香港美酒佳餚巡禮」場內共設約305個攤位，讓遊客展開一場國際級味覺之旅。（港旅局提供）

活動更與多個國際人氣品牌攜手打造嶄新體驗，「香港迪士尼樂園主題專區」是場內一大亮點，率先推出多款樂園限定迪士尼人物造型美食，包括尚未於主題樂園登場的全新聖誕主題甜點、酒品專區除提供漫威主題雞尾酒與特色特飲，亦首次引入與迪士尼影業淵源深厚的Frank Family Vineyards紅白葡萄酒。還有「東亞銀行尊尚名酒區」，可一站式品嘗各國頂級名釀，包括國際權威酒評家James Suckling精心策畫的專櫃。

針對「香港美酒佳餚巡禮」，多家旅遊業者推出精選機加酒自由行套餐。（港旅局提供）

針對這場美食盛會，多家旅遊業者推出精選機加酒自由行套餐，結合「美酒佳餚巡禮」獨家禮包，如可樂旅遊推出歷山酒店3天2夜2人1室自由行，10月24日出發限量6席，內含「品味館」獨家入場資格、品嘗5大名廚極致晚宴、每人獲贈價值740港幣的「嘉賓尊尚品酒禮包」等。易遊網推出APP下單香港機加酒就送1,450元折扣碼，加價288元可加購價值1,738元套票、享eSIM及價值370港幣「美酒佳餚巡禮嘉賓特選禮包」。雄獅旅遊提供旺角仕德福酒店或尖沙咀仕德福山景酒店3天2夜4人1室自由行，特別安排10月26日城市漫遊導賞半日遊，探索油麻地、深水埗知名景點及美食、贈送價值370港幣嘉賓特選禮包等。更多香港美酒佳餚巡禮活動詳詢香港旅遊發展局官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

