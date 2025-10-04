自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

秋冬全家出遊FUN電 蘊泉庄住房專案限時開跑

2025/10/04 10:00

蘊泉庄在秋冬推出3大住房專案，圖為館內北歐風格兒童遊戲間。（蘊泉庄提供）蘊泉庄在秋冬推出3大住房專案，圖為館內北歐風格兒童遊戲間。（蘊泉庄提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕 想在這個秋冬犒賞自己跟家人，來一段吃喝玩樂全包的小旅行，位於新北淡水的蘊泉庄溫泉飯店，即日起至12月30日，推出3大住房專案，不只是住宿，更把港式點心吃到飽的美味、升等大套房的驚喜、親子共遊的歡笑一起打包。

專屬蘊木盒早餐由服務人員親送至房內，輕鬆享受晨間美味時光。（蘊泉庄提供）專屬蘊木盒早餐由服務人員親送至房內，輕鬆享受晨間美味時光。（蘊泉庄提供）

首先是針對親子遊客群，「闔家同樂親子FUN電趣住房專案」雙人入住含兩客蘊木盒早餐，平日入住享加人不加價的超值福利，土舍客房23坪最多入住3人、水舍30坪最多4人，讓孩子也能舒適入住，爸媽不用再煩惱額外費用。假日入住時，第3人以上只需加購軟墊及早餐即可。專案加贈淡海輕軌1日券，讓一家人可以輕鬆搭乘輕軌探訪淡水風光，從河畔夕照到老街小吃，都是一段段美好的親子回憶。

蘊泉庄「蘊食香傳・暢饗港點好時光住房專案」，提供雙人住宿及港點吃到飽。（蘊泉庄提供）蘊泉庄「蘊食香傳・暢饗港點好時光住房專案」，提供雙人住宿及港點吃到飽。（蘊泉庄提供）

對喜歡美食的旅人來說，旅行中最大的幸福莫過於吃到心花怒放！蘊泉庄特別推出「蘊食香傳・暢饗港點好時光住房專案」，雙人入住土舍客房一晚加上雙人港點吃到飽，精緻招牌菜色一字排開：玫瑰油雞、避風塘大蝦、陳皮無錫骨、明爐燒鴨、奶油蟹粉焗菜膽，道道經典港味，用餐完再回到舒適房間泡湯放鬆，享受先滿足味蕾、再療癒身心的雙重幸福。此專案僅於10月的週一至週四限定推出，數量有限，愛港點的饕客絕對不能錯過！

「3天2夜輕奢慢活之旅住房專案」平日連續入住2晚土舍客房，即可免費升等至30坪水舍大套房。（蘊泉庄提供）「3天2夜輕奢慢活之旅住房專案」平日連續入住2晚土舍客房，即可免費升等至30坪水舍大套房。（蘊泉庄提供）

想體驗慢活旅行，可參考「3天2夜輕奢慢活之旅住房專案」，平日連續入住2晚土舍客房，即可免費升等至30坪水舍大套房，每日僅限10間，以輕鬆價格即可擁有大空間、落地窗與開闊景致的夢幻體驗。平日入住享有加人不加價優惠，土舍23坪最多3人，水舍30坪最多4人，就能與三五好友或一家大小自在同住，既省錢又舒適。每位房客還可獲贈淡海輕軌1日券，放慢腳步、細細感受淡水的魅力。更多相關內容詳詢蘊泉庄官網。

