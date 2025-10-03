台語饒舌遇上家庭劇！嚎哮排演音樂劇《別叫我成功》首登台北

蕭東意（前）飾演欠錢的舅舅陳泰郎。（嚎哮排演提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由綠光創藝投資出品、嚎哮排演聯合出品與製作的台語饒舌音樂劇《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，於10月3日至12日在台北表演藝術中心球劇場演出。《別叫我成功》歷時5年籌備，融合台語饒舌、嘻哈元素與家庭題材，以戲中戲的形式重構鄭成功父子之間的衝突，轉化為現代家庭劇，探討「成功」的多重意義。

此劇靈感源自百老匯音樂劇《漢密爾頓》，劇情從一間面臨都更的成功廟展開。主委鄭萬里為保護家園籌辦藝術節，卻意外迎來多年未歸的兒子鄭馬豪。父子理念相左，籌備過程中爭執不斷，牽動整個村子的角力。父親堅守傳統與祖先信仰，期望兒子有所成就；兒子則渴望證明自我，掙脫期待。父子關係的糾葛呼應鄭成功與鄭芝龍歷史上的對位，讓舞台呈現跨世代的衝撞與理解。

請繼續往下閱讀...

黃建豪（坐者）飾演兒子鄭馬豪。（嚎哮排演提供）

此次創作延續嚎哮排演自稱的「嘐潲式」劇場風格，團隊創辦人黃建豪與蕭東意，聯合作曲家張清彥，以嘻哈與R&B創作原創音樂，結合舞台語彙與流行節奏，營造具實驗性的音樂劇美學。劇中台語與華語交錯，語言貼近日常語境，並被轉化為密集的RAP，開展音樂劇新的表演可能。

黃建豪受訪時透露，創作過程中與張清彥一邊討論劇情、一邊即興創作音樂，「這種邊走邊生的方式，讓劇本和音樂自然長在一起。」他認為，台灣劇場正逐步養成「先試演、再改進」的長線製作模式，能讓作品走得更遠。另一位共同創作暨主演蕭東意則坦言，這是他第一次演音樂劇，「我們嘗試做一種『嚎哮式音樂劇』，既有結構，也保留臨場發揮的空間，讓觀眾感受到現場『活戲』的魅力。」

《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》以台灣家庭中的爭吵與和解為核心。（嚎哮排演提供）

綠光創藝董事長吳念真指出，此作是綠光首次與外部劇團合作共同出品，期盼透過跨世代創作讓更多觀眾認識台語音樂劇。他強調：「一個人也許走得快，但一群人可以走得遠。」內容開發總監吳定謙則表示，本劇兼具娛樂與深度，以輕快語言與音樂表現家庭、認同與歷史等主題，任何年齡層都能從角色中感受到共鳴。

《別叫我成功》2024年於台中國家歌劇院首演，今年重返舞台，新版本將劇本刪減約30分鐘，情節更集中、情緒流動更流暢，將在台北表演藝術中心球劇場連演8場。詳詢Opentix網站。

《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》由張清彥以嘻哈與R&B風格打造原創歌曲。（嚎哮排演提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法