自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

中秋連假展開澎湖機場湧人潮 海洋美樂地最吸睛

2025/10/04 10:00

澎湖航空站航廈公共藝術海洋美樂地，成為中秋連假最吸睛作品。（澎湖縣政府文化局提供）澎湖航空站航廈公共藝術海洋美樂地，成為中秋連假最吸睛作品。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋連續假期今（4）日正式展開，澎湖航空站瞬間湧進大批遊子返鄉過節。在航廈大廳天花板上，懸掛著名藝術家賴純純於2006年創作的公共藝術作品《海洋美樂地》，魚群在空中悠游，如同跳動的音符，象徵澎湖海洋勝地的活力與熱情，歡迎旅人踏上海上樂章。

《海洋美樂地》是台灣公共藝術發展轉型的代表之作。自1992年「文化藝術獎助條例」推動公共藝術設置以來，創作逐漸走出傳統雕塑形式，進一步強調與地方文化及空間環境的融合。此作品運用透明材質與光影交錯，呈現出動態、富生命力的視覺效果，成為澎湖機場最吸睛的藝術焦點。

丁香魚造型的公共藝術品，將澎湖與海洋特色連結。（澎湖縣政府文化局提供）丁香魚造型的公共藝術品，將澎湖與海洋特色連結。（澎湖縣政府文化局提供）

藝術家賴純純是台灣現代藝術的重要代表人物，創作風格多元，從抽象與低限主義走向東方哲思，後期更回歸自然與人文關懷。她擅長運用透明材質與自然光線，讓色彩隨空間變幻流動，賦予作品豐富層次。

作品中的魚群靈感來自澎湖盛產的丁香魚，象徵豐收與繁榮。當季節來臨，燕鷗群飛於海面，正如飛機盤旋於空中，將來自各地的旅人帶進澎湖，也讓機場與海洋意象完美呼應。旅客常在2樓欄杆旁停留，欣賞並拍攝作品，成為旅途中難忘的一幕。

賴純純以獨特的空間語言，讓飛揚的魚群、流動的光影與穿梭的人潮相互交織，共譜出一首奔放而歡樂的海洋樂章。《海洋美樂地》不僅美化了公共空間，也展現了澎湖深厚的海洋文化底蘊，成為澎湖機場中最值得細細欣賞的藝術風景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應