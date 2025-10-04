中秋連假展開澎湖機場湧人潮 海洋美樂地最吸睛

澎湖航空站航廈公共藝術海洋美樂地，成為中秋連假最吸睛作品。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋連續假期今（4）日正式展開，澎湖航空站瞬間湧進大批遊子返鄉過節。在航廈大廳天花板上，懸掛著名藝術家賴純純於2006年創作的公共藝術作品《海洋美樂地》，魚群在空中悠游，如同跳動的音符，象徵澎湖海洋勝地的活力與熱情，歡迎旅人踏上海上樂章。

《海洋美樂地》是台灣公共藝術發展轉型的代表之作。自1992年「文化藝術獎助條例」推動公共藝術設置以來，創作逐漸走出傳統雕塑形式，進一步強調與地方文化及空間環境的融合。此作品運用透明材質與光影交錯，呈現出動態、富生命力的視覺效果，成為澎湖機場最吸睛的藝術焦點。

丁香魚造型的公共藝術品，將澎湖與海洋特色連結。（澎湖縣政府文化局提供）

藝術家賴純純是台灣現代藝術的重要代表人物，創作風格多元，從抽象與低限主義走向東方哲思，後期更回歸自然與人文關懷。她擅長運用透明材質與自然光線，讓色彩隨空間變幻流動，賦予作品豐富層次。

作品中的魚群靈感來自澎湖盛產的丁香魚，象徵豐收與繁榮。當季節來臨，燕鷗群飛於海面，正如飛機盤旋於空中，將來自各地的旅人帶進澎湖，也讓機場與海洋意象完美呼應。旅客常在2樓欄杆旁停留，欣賞並拍攝作品，成為旅途中難忘的一幕。

賴純純以獨特的空間語言，讓飛揚的魚群、流動的光影與穿梭的人潮相互交織，共譜出一首奔放而歡樂的海洋樂章。《海洋美樂地》不僅美化了公共空間，也展現了澎湖深厚的海洋文化底蘊，成為澎湖機場中最值得細細欣賞的藝術風景。

