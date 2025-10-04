山水之間靈性共鳴 旅法藝術家沈榮水墨畫在宗教博物館開展

旅法藝術家沈榮的全新個展「之間 L’intervalle」，即日起至年底在世界宗教博物館展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕旅法藝術家沈榮的全新個展「之間 L’intervalle」，即日至12月31日在新北市永和區的世界宗教博物館「方寸之間 NATURE IN ME」展出，帶領觀眾徜徉於「自然、靈性、藝術」之間。

宗博館長馬幼娟表示，這次展覽以「靈性生態」為主題，展出17件作品，沈榮以水墨、紙本與織品疊合重組的手法，透過靈動的墨色和材質交織，描繪山水流轉與心靈呼吸之間的交會，展覽如詩般鋪陳：「如墨，描繪自然山水的流轉；如光，在靜謐混沌中引領安然」觀眾在其中不只是觀看，而是被邀請「靜靜地相遇存在」。

作品〈共創時刻〉，由沈榮領筆，與中央氣象局前局長鄭明典、藝術家李安榮等人聯手繪製一幅540公分的「靈性山水」共創長軸。（記者翁聿煌攝）

值得一提的是作品〈共創時刻〉，由沈榮領筆，與中央氣象局前局長鄭明典、藝術家李安榮、Discovery頻道北亞區前總經理林東民等人聯手繪製一幅540公分的「靈性山水」共創長軸，象徵藝術跨越文化疆界的多元共鳴。

沈榮畢業於實踐大學服裝設計，後赴法國攻讀時尚管理碩士，原在時尚與數位行銷領域工作，卻在轉向藝術創作後，迅速獲得歐亞藝壇關注，短短兩年間，他已於法國、義大利、馬來西亞與台灣舉辦多場展覽，此次返台展出，既是創作生涯的重要節點，也展現其「自然與靈性共生」的獨特美學。

沈榮為讓觀眾更深入理解創作脈絡，將於10月5日、9日的下午4點到4點半進行2場專場導覽，歡迎有興趣的民眾到場感受藝術與心靈的交集。

