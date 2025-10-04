自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

山水之間靈性共鳴 旅法藝術家沈榮水墨畫在宗教博物館開展

2025/10/04 10:04

旅法藝術家沈榮的全新個展「之間 L’intervalle」，即日起至年底在世界宗教博物館展出。（記者翁聿煌攝）旅法藝術家沈榮的全新個展「之間 L’intervalle」，即日起至年底在世界宗教博物館展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕旅法藝術家沈榮的全新個展之間 L’intervalle，即日至12月31日在新北市永和區的世界宗教博物館「方寸之間 NATURE IN ME」展出，帶領觀眾徜徉於「自然、靈性、藝術」之間。

宗博館長馬幼娟表示，這次展覽以「靈性生態」為主題，展出17件作品，沈榮以水墨、紙本與織品疊合重組的手法，透過靈動的墨色和材質交織，描繪山水流轉與心靈呼吸之間的交會，展覽如詩般鋪陳：「如墨，描繪自然山水的流轉；如光，在靜謐混沌中引領安然」觀眾在其中不只是觀看，而是被邀請「靜靜地相遇存在」。

作品〈共創時刻〉，由沈榮領筆，與中央氣象局前局長鄭明典、藝術家李安榮等人聯手繪製一幅540公分的「靈性山水」共創長軸。（記者翁聿煌攝）作品〈共創時刻〉，由沈榮領筆，與中央氣象局前局長鄭明典、藝術家李安榮等人聯手繪製一幅540公分的「靈性山水」共創長軸。（記者翁聿煌攝）

值得一提的是作品〈共創時刻〉，由沈榮領筆，與中央氣象局前局長鄭明典、藝術家李安榮、Discovery頻道北亞區前總經理林東民等人聯手繪製一幅540公分的「靈性山水」共創長軸，象徵藝術跨越文化疆界的多元共鳴。

沈榮畢業於實踐大學服裝設計，後赴法國攻讀時尚管理碩士，原在時尚與數位行銷領域工作，卻在轉向藝術創作後，迅速獲得歐亞藝壇關注，短短兩年間，他已於法國、義大利、馬來西亞與台灣舉辦多場展覽，此次返台展出，既是創作生涯的重要節點，也展現其「自然與靈性共生」的獨特美學。

沈榮為讓觀眾更深入理解創作脈絡，將於10月5日、9日的下午4點到4點半進行2場專場導覽，歡迎有興趣的民眾到場感受藝術與心靈的交集。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應