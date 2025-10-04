自由電子報
藝文 > 即時

「李洋」醉心漆畫 原來是女兒身

2025/10/04 11:45

李洋的漆畫作品在台東生活美學館展出。（李洋提供）李洋的漆畫作品在台東生活美學館展出。（李洋提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東生活美學館在一樓生活工坊舉辦「漆語畫言」李洋漆畫創作個展，展期到11月8日，令不少人以為運動部長李洋竟然也成了畫家，到場發現李洋是位年輕女子，她也是台東市長陳銘風的隨行秘書，屬下開畫展，老闆也來捧場。

李洋在文化大學美術系研究所就讀時即主修漆畫。她說，初見大漆時，就對它黏稠的質感、獨特的漆香，以及千變萬化的工藝產生興趣，通過翻閱「髹飾錄」等文獻，從馬王堆漢墓漆藝的華美，到當代漆畫家的創新實踐，被這門千年技藝的包容與活力深深震撼。

李洋開畫展，台東市長陳銘風觀展。（李洋提供）李洋開畫展，台東市長陳銘風觀展。（李洋提供）

此次展覽，李洋共提供了25幅繪畫作品。展覽命名為「漆語畫言」，意指畫者在創作過程中，用大漆材料作為媒材，通過繪畫表現形式，展現漆畫的繪畫語言。

李洋強調，漆畫作為年輕的繪畫藝術，社會認知不足，創作隊伍單薄，發展之路必定道阻且長，也希望通過本次展覽也讓更多的朋友認識漆畫，喜歡漆畫，讓觀者看見古老漆藝在當代的新生力量，感受大漆「歷久彌新、潤澤萬物」的獨特魅力。

台東市長陳銘風表示，漆畫創作需要創作者投入大量時間與心力，畫面要經過一層又一層的精細打磨、反覆修改，每一步都考驗著創作者的耐心，這種「慢工出細活」的特質，也讓漆畫的藝術價值更顯珍貴，希望李洋通過自己的創作，推廣漆畫從小眾藝術走向大眾視野。

