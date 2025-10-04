「永川大轎」榫卯奇技 傳承神轎精工工藝

永川大轎傳承3代，第2代王政雄（圖中），與第3代王襄（圖右）與王延（圖左）兄弟。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕以製作神轎享負盛名的「永川大轎」，技藝傳承3代，保留傳統木作技法，在原有的形制上加以設計，更注重細節與藝術美感，第3代王延並將自家產品透過網路行銷，與世界接軌，拓展永川大轎嶄新的工藝之路。

永川大轎的文轎外觀儒雅秀氣，宛若一座小型宮廟。（南市觀旅局提供）

永川大轎創始人王永川運用向父親王西海所學的小木作，鑽研出製作神轎獨門技術，所製神轎外觀精美、結構穩固，獲第15屆全球中華文化藝術薪傳獎，為台南市神轎製作傳統藝術保存者。他所創「永川工藝社」，更是神轎工藝界金字招牌。

第3代王延主力生產，也負責設計研發。（南市觀旅局提供）

王永川廣傳技藝，台南大多數神轎師傅都出自其門下，堪稱是台南神轎工藝的源頭。2022年工作室搬遷到安南區，打造更寬敞的製作空間，規畫展示間陳列神轎製作工具、細部構件及神轎、佛椅與木雕作品，並提供學習與體驗木工的場域。

由明式圈椅演變而來佛椅，椅頭常見有如意頭與龍頭。（南市觀旅局提供）

目前永川大轎由王永川的長子王政雄掌理，第3代孫子王延與王襄協助經營並負責生產，也透過網路平台行銷自家產品。

王延表示，木作技法是永川大轎的一大特色，不以釘合方式，完全採用榫卯接合，除了從選材便十分講究，得依照木材的軟硬度進行不同程度與角度的刨削外，在比例與尺寸上更要精準計算，才能緊密接合。永川出品的神轎穩固堅實，重心較低，遶境時扛抬相對省力且起伏晃動不大，能避免因過度搖晃而造成損壞。

寬敞明亮的展示間，可供參觀亦可做為教學空間，宛若小型博物館。（南市觀旅局提供）

王永川過去在修復古轎時，也逐漸發展出屬於台南的神轎形制，文轎骨架秀氣，匾額、龍柱、吊筒、垂花、雀替、內外八卦窗、佛椅等應有盡有，宛若廟宇縮影，轎頂弧度優美、形制簡約，花堵人物鑿花精緻，整體典雅細膩；武轎四方無頂，花堵雕刻同樣精細，大器威武。其他如各式佛椅、案桌、几桌、薦盒、執事牌等同樣稜角整齊、彎度優美。

木作與榫卯技法，是永川大轎的特色之一。（南市觀旅局提供）

王延說，即使是阿公（王永川）早年的作品，至今看來也不會過時。而王延接手後，也融入自己的設計理念，更為注重細節，讓作品更具藝術感與時尚感。

王延強調，遵循古法之餘也不能停止創新，他希望更提升產品的品質與層級，同時透過展示擴大推廣，將永川大轎的品牌文化精神與技藝傳續，也讓作品更具工藝價值，帶領永川大轎走向精工工藝。

