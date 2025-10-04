｢舞躍大地」金牌誕生！陳鈺晶《野子---女子》奪冠 評審點出初選「這錯誤」是被刷掉關鍵

「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」陳鈺晶《野子---女子》摘下金牌獎。（劉怡嘉攝，文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」決選暨頒獎典禮，今（4）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳登場。經過入選團隊接連上台展演，最終由陳鈺晶《野子---女子》拿下金牌獎、徐尉庭《觀》獲銀牌獎、何懷博《間》奪銅牌獎，另頒出5名優選、7名佳作，共15個獎項、總獎金達112萬元。

「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」徐尉庭《觀》贏得銀牌獎。（劉怡嘉攝，文化部提供）

計畫主持人鍾伯淵致詞時表示，「舞蹈創作者的現況，不只是要一鳴驚人，更要持續探詢、投石問路。」他形容舞蹈創作是一場「路遙知馬力」的長程旅途，「『舞躍大地』不只是孵育技驚四座的編舞家，更是建立產、官、學三者共創合作，讓創作者能與社會，乃至與世界接軌。」

鍾伯淵進一步指出，「舞躍大地」邁入第26屆，不僅看見舞者的技巧成熟，更看到創意思維逐年翻新。希望未來比賽能更大膽、勇猛、甚至有點冒犯，讓舞蹈成為最前衛的藝術語言。

「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」何懷博《間》奪銅牌獎。（劉怡嘉攝，文化部提供）

評審代表石吉智也在典禮上分享評選觀察。他直言，初選階段有不少作品「影片模糊、拍攝角度錯誤」導致被刷掉。因此，他提醒創作者「拍得清楚」是基本，他亦提醒未來要參加賽事的創作者，須符合簡章規定，以免造成遺珠之憾。此外，作品簡介應「言簡意賅」，用最直白的語言說清楚作品想講什麼，不需要堆砌文字，「舞台上以舞蹈見真章，文字不會影響評分。」

他進一步指出，今年的作品多樣豐富，主題從人性、自然到自我意識探討都有，但最打動評審的往往不是「技術」，而是「整合力與風格掌握」。他說：「舞蹈不是用技術嚇人，美感雖也是重點，但更重要的是要讓觀眾『難忘』。作品要掏心掏肺，讓觀眾看完能沉澱，感覺被觸動。」

他也呼籲年輕編舞者，別被舞台技術或燈光效果綁住，「10分鐘的作品，要讓觀眾明白你要說什麼。不要急著炫技，作品的靈魂比形式更重要。｣他認為，這屆得獎作品如《野子---女子》等，都展現出創作者對身體、性別與社會議題的深刻反思，「那種能量讓人印象深刻。」

為讓觀眾重溫這些精彩創作，主辦單位將於11月1日下午2時30分在大東文化藝術中心舉辦「得獎作品演出」，屆時金、銀、銅牌及優選作品將登台亮相，開放線上索票入場。詳詢「舞躍大地舞蹈創作比賽」官網（http://creativedance.culture.tw）及臉書粉絲專頁查詢，或洽國立新竹生活美學館（03-5263176#207徐小姐）。

