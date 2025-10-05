中秋連假台中版月光海上演 交響音樂會《鯨之謎》聽見生命樂章

中秋連假第1天（4日）晚間，台中圓滿劇場上演了一場國家地理《鯨之謎》交響音樂會。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕中秋連假第1天（4日）晚間，台中圓滿劇場幻化成月光海，上演了一場國家地理《鯨之謎》交響音樂會，結合音樂、影像與保育意識的演出，在月色、樂音與鯨鳴交織下，滿場觀眾享受了一個知性又感性的中秋夜晚。

這場音樂會由台中市政府文化局主辦，台積公司及台積電文教基金會ESG公益贊助，採免費入場，很多家庭是攜家帶眷，成為另類中秋團圓選擇。適逢「世界動物日」，《鯨之謎》體現全球性的生態關懷，結合科技影像、古典樂音與環境教育，在皎潔的月光下，現場觀眾沉浸於NSO 國家交響樂團與深海鯨鳴共譜的磅礴樂章中。

指揮鄭立彬率樂團演繹作曲家Raphaelle Thibaut的原創樂曲，並巧妙結合了來自深海的「流行樂章」座頭鯨複雜的鳴唱錄音。現場採用高規格影像投影，將國家地理耗時3年、橫跨全球拍攝的精緻影像細節，與國家交響樂團高品質的沉浸式交響樂完美結合，讓觀眾感受鯨魚家族的情感交流與生命壯麗。

當鯨魚龐大的身軀落入水中濺起水花時，有許多小朋友發出讚嘆；當悠揚的交響樂與鯨魚鳴唱在夜空中交織時，有父母悄聲對孩子解釋：「鯨魚也像我們一樣，會照顧小寶寶喔。」這樣親子間溫柔的互動，讓環境教育不只停留在知識層面，而是化為生活裡的感動與記憶，也讓保育意識在潛移默化中向下扎根。

台中市長盧秀燕表示，希望藉此次音樂會喚起社會對環境永續與動物保育的重視；台積電何副總則表示，AI都無法了解鯨魚特別的發聲系統，呼籲藉由認識鯨魚，了解保育的重要性。

