落山風裡與火共舞 孫翠鳳拚老命 女兒曝慘烈與轉折關鍵瘋子

為了打造壯觀的牽罟場面，讓觀眾席下翻滾如千層浪，前前後後無數演練。（翻攝自陳昭賢臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園戲劇總團動員300人，4日晚間在恆春古城旁演出史詩大戲《瑯嶠風雲》，戲末的人肉風箏、剪電線、火攻等，震撼觀眾眼界，為了與火舞團跨界演出，孫翠鳳還在後台將全身噴滿防焰噴劑，敬業演出，連文化部長李遠都深受感動，但演出團隊卻忍不住喊：「終於演完了」，原來是恆春一日千變的氣候洗禮，讓團隊吃盡苦頭，在重重挑戰中堅持不懈，才終於圓滿完成。

製作人也是歌仔戲無敵小生孫翠鳳的女兒陳昭賢，演出前就自曝心情表示：「總彩結束的那一刻，我說不出話來，風太大、雨太急、心太滿。好想放棄……」陳昭賢說，「從早到晚，太陽像在烤人，中午開始下起一陣又一陣雨，傍晚風起得像在提醒我們『這裡叫恆春，恆春落山風不是白叫的。』老天爺拼了命阻止我們超越自己！」

壯觀的牽罟場面超浮誇地覆蓋住觀眾席，「牽罟」化身團結符號與民眾互動。（資料照，記者蔡宗憲攝）

「但舞台上的燈，沒一盞滅。技術組一個禮拜沒睡好，演員樂團行政滿腳泥巴，仍堅持做到最好，對講機都是風聲雨聲，乾脆用吼的，還有我的好友們義氣相挺我們誰都沒退。」陳昭賢講到大家堅持的精神互相感染，「我看著那一座在風中搖曳卻不倒的舞台，心裡只有一個念頭：『這就是為什麼明華園會走到96年』。」

陳昭賢提及孫翠鳳唱到「為了後代，我甘願拚老命。」讓她感受到「那不是台詞，是她的人生，也是我爸的。」陳昭賢說，「總彩那晚，許多人滿身泥濘、臉被風吹紅，卻都笑著收工。有人說我們是瘋子，瘋子才有資格成就經典，或是往完美更靠近。」

「謝謝每一位站在這場風裡的人，從製作部門、技術、設計、燈光、音控、演員樂團行政、幕後主場到每一位志工，你們不是在參與一場戲，你們在見證一段屬於台灣的歷史。」陳昭賢說，「這就是瑯嶠風雲。一齣戲、一群人、一股風，一種不服輸的靈魂。」

