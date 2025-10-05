自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

羅東林場百年特展數位化 帶領大家走進林場百年記憶

2025/10/05 14:08

羅東林場重要地標竹林車站。（記者江志雄攝）羅東林場重要地標竹林車站。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東林業文化園區的前身羅東林場，昔日是太平山檜木集散地，現在轉型為遊憩據點，去年推出的羅東林場100年紀念特展實體展，最近上架到「蘭陽地區林業文史資料庫」平台，透過線上展覽方式，帶領大家走進林場百年記憶。

羅東林場2009年轉型為羅東林業文化園區，每年吸引80萬到100萬人次造訪。（記者江志雄攝）羅東林場2009年轉型為羅東林業文化園區，每年吸引80萬到100萬人次造訪。（記者江志雄攝）

羅東林場在1924年成立，1979年隨著羅東森林鐵路停駛逐漸荒廢，2009年轉型為羅東林業文化園區，開放各界免費入園，每年吸引80萬到100萬人次造訪，去年百週年慶時，林業及自然保育署宜蘭分署辦理100年紀念特展，為林場慶生。

羅東林場百年特展數位化，帶領大家走進林場百年記憶。（記者江志雄攝）羅東林場百年特展數位化，帶領大家走進林場百年記憶。（記者江志雄攝）

林保署宜蘭分署指出，羅東林場100年紀念特展轉化成數位化線上策展後，有羅東森林鐵路轉型、小人物大故事、斜槓X林業、旅行的起點等篇章，邀請身為羅東林場子弟的文史工作者吳永華，梳理出一篇篇關於林業工作、林場生活、地方活動與森林鐵路旅遊故事，為林場歷史增添人文情感，成為有血有肉的生活記憶。

羅東林場貯木池過去用來暫置太平山檜木。（記者江志雄攝）羅東林場貯木池過去用來暫置太平山檜木。（記者江志雄攝）

100年紀念特展線上展覽，搭配互動導覽、多媒體素材、歷史影像，讓更多人認識台灣林業歷史人文故事，也為下一代保留這段珍貴記憶，展覽內容極具教育與研究價值。

林保署宜蘭分署建置的「蘭陽地區林業文史資料庫」，已在2021年開放瀏覽，具有線上策展功能，網址：https://luodongarchives.forest.gov.tw

