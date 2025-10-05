颱風後的反思 總爺駐村藝術家劉鳳鴒與宋相邦推個展

丹娜絲颱風之後的產業、環境反思，總爺國際藝術村駐村藝術家劉鳳鴒個展《覓覓縫—她的故事》。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風之後的產業、環境反思，總爺國際藝術村駐村藝術家劉鳳鴒與宋相邦推出個展《覓覓縫—她的故事》與《時差果園》，對麻豆周邊在地產業的觀察與實地田調，轉化為充滿思考性的藝術作品。

劉鳳鴒出生於桃園，長期以繡縫、繪畫、搓揉與裝置等跨領域手法進行創作。以「修復」為核心概念，運用丹娜絲颱風摧毀的樹枝與落果，再結合將軍區冠和手工棉被、西港藺草工坊、茂興製蓆場、學甲巧婦織布等在地產業原料，轉化為裝置與互動體驗。展覽中透過祈福樹、手抄紙祈福卡、植物纖維編織、柚果香氛及在地影像紀錄，營造出融合視覺、觸覺與嗅覺的感官場域，象徵修補產業、土地與人心的契機，並邀請觀眾共同參與祈福與編織，感受台南土地與人情的溫度。

總爺國際藝術村駐村藝術家宋相邦推出個展《時差果園》，對麻豆周邊在地產業的觀察與實地田調。（南市文化局提供）

宋相邦的《時差果園》則以複合媒體裝置營造果園氛圍，並透過錄像探討圍繞文旦產業的生態、經濟與社會關係。展場以綠色菱形網分隔空間，觀眾在穿梭其中的過程中，將錄像與材質語言拼湊成思索線索。作品分為三部：第一部以微距鏡頭拍攝文旦果皮油包與破損後的痕跡，揭示其價值被侷限於外觀的矛盾；第二部以氣球比喻市場對文旦的期待與脆弱價值；第三部則透過檸檬烯與氣球相溶的特質，隱喻文旦在外部價值框架下所面臨的生態與勞動困境。在總爺藝文中心的展期至2026年3月8日，邀請民眾走入展場體驗藝術如何回應土地的記憶與變動。

