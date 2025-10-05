台灣設計展加碼「潮派鹿港音樂祭」 免費聽盧廣仲、玖壹壹

玖壹壹將參加潮派鹿港音樂祭演出。（取自潮派鹿港臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化沒有大巨蛋，聽演唱會都要到北高？這次免費的高規格演唱會來了！「台灣設計展」首次在彰化登場，加碼端出「潮派鹿港音樂祭」，可以免費聽盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、麋先生與怕胖團等人演出，還有接駁公車可以搭！

盧廣仲將參加潮派鹿港音樂祭演出。（取自潮派鹿港臉書）（記者劉曉欣攝）

「潮派鹿港音樂祭」共有4場次，分別在鹿港體育場與八卦山大佛下登場，鹿港舞台剛好碰上雙十連假，演出日期為10月11日、 12日；而大佛舞台則是10月18日、19日。

潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）

這次的「潮派鹿港音樂祭」安排演出陣容，都讓年輕世代尖聲驚叫，因為許多演出團體或是歌手，從來都沒想過可以在彰化免費看到表演，而盧廣仲的詢問度爆表，確定將在10月 12日晚間9點在鹿港登台，預計演上到9點40分。玖壹壹則是10月11日晚間9點在鹿港上台，預計演出40分鐘。

台灣設計展期間的跨區免費接駁公車。（彰化縣政府提供）台灣設計展期間的鹿港鎮免費接駁公車。（彰化縣政府提供）台灣設計展期間的彰化市免費接駁公車。（彰化縣政府提供）

不過，這次音樂祭安排的方式，並非是晚間陸續登台，而是從上午到晚間採分段演出，每個時段都由單一團體或是歌手演出40分鐘。而許多人鎖定要聽TRASH，因為其樂團吉他手兼團長林頤原是鹿港人，首度在家鄉登台，許多同學都相約來看表演。

這次演唱會也有免費接駁車可搭，可往返彰化火車站與鹿港，以及八卦山大佛與彰化火車站，讓許多年輕人都說，終於等到在家鄉聽演唱會了。

潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）

