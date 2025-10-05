自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

台灣設計展加碼「潮派鹿港音樂祭」 免費聽盧廣仲、玖壹壹

2025/10/05 14:16

玖壹壹將參加潮派鹿港音樂祭演出。（取自潮派鹿港臉書）玖壹壹將參加潮派鹿港音樂祭演出。（取自潮派鹿港臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化沒有大巨蛋，聽演唱會都要到北高？這次免費的高規格演唱會來了！「台灣設計展」首次在彰化登場，加碼端出「潮派鹿港音樂祭」，可以免費聽盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、麋先生與怕胖團等人演出，還有接駁公車可以搭！

盧廣仲將參加潮派鹿港音樂祭演出。（取自潮派鹿港臉書）（記者劉曉欣攝）盧廣仲將參加潮派鹿港音樂祭演出。（取自潮派鹿港臉書）（記者劉曉欣攝）

「潮派鹿港音樂祭」共有4場次，分別在鹿港體育場與八卦山大佛下登場，鹿港舞台剛好碰上雙十連假，演出日期為10月11日、 12日；而大佛舞台則是10月18日、19日。

潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）

這次的「潮派鹿港音樂祭」安排演出陣容，都讓年輕世代尖聲驚叫，因為許多演出團體或是歌手，從來都沒想過可以在彰化免費看到表演，而盧廣仲的詢問度爆表，確定將在10月 12日晚間9點在鹿港登台，預計演上到9點40分。玖壹壹則是10月11日晚間9點在鹿港上台，預計演出40分鐘。

台灣設計展期間的跨區免費接駁公車。（彰化縣政府提供）台灣設計展期間的跨區免費接駁公車。（彰化縣政府提供）台灣設計展期間的鹿港鎮免費接駁公車。（彰化縣政府提供）台灣設計展期間的鹿港鎮免費接駁公車。（彰化縣政府提供）台灣設計展期間的彰化市免費接駁公車。（彰化縣政府提供）台灣設計展期間的彰化市免費接駁公車。（彰化縣政府提供）

不過，這次音樂祭安排的方式，並非是晚間陸續登台，而是從上午到晚間採分段演出，每個時段都由單一團體或是歌手演出40分鐘。而許多人鎖定要聽TRASH，因為其樂團吉他手兼團長林頤原是鹿港人，首度在家鄉登台，許多同學都相約來看表演。

這次演唱會也有免費接駁車可搭，可往返彰化火車站與鹿港，以及八卦山大佛與彰化火車站，讓許多年輕人都說，終於等到在家鄉聽演唱會了。

潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）潮派鹿港音樂祭演出者全公開，不只免費聽還有免費接駁公車。（取自潮派鹿港臉書）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應