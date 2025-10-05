曾肅良個展《夢窻》中友時尚藝廊登場 義賣捐助創世基金會

中友時尚藝廊今年再度邀請曾肅良推出《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。（中友提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中友時尚藝廊展出曾肅良2025《夢窻》書畫個展，是繼2014年《荒怪意象外》與2018年《繁花小誌》之後，再推出個展，擅長以書法與彩墨演繹獨特視野，同時是國內知名文物與骨董鑑定專家，長年受各大媒體節目邀請擔任藝術鑑定權威。

中友時尚藝廊展出曾肅良2025《夢窻》書畫個展。（中友提供）

台灣師大藝術史研究所教授曾肅良兼具多重身份，是詩人、書畫創作者，藝術史學者，常以詩入畫，追隨內心感動與初衷，以保留中國傳統文人畫的繪畫方式、熱衷追求東方語境之下的超現實主義畫風，意圖激發觀者無窮的想像力，展現出強烈深厚的文化底蘊與藝術激盪出的靈魂共鳴。

義賣作品-王維詩由中友百貨認購，所得捐贈創世社會福利基金會。（中友提供）

「夢是一扇窗戶，游離於夢境、超越於現實」，曾肅良近年發展的《夢窗》系列，是藝術家身心沉靜之下的潛意識呈現；從畫面中的窗戶往外看、虛與實之間，是一體兩面的不同世界，他形容《夢窻》如同一個未知的「蟲洞」，讓一個又一個更純粹、更真實的國度，不斷地在觀者眼前開展，試圖扣動你我心弦。

曾肅良表示，藝術家的畫作、詩歌、文學都是個媒介，進入到藝術家的精神世界，如果畫作太寫實，就會缺乏感動，因為太平常了，所以畫作裡面通常都會有些扭曲、變形，仔細觀察我的畫作，就能看到很多不平凡的元素。

《夢窻》書畫個展即日起至11月4日在中友百貨A棟12樓時尚藝廊展出，曾肅良提供作品《行書（王維詩）》在這次展覽中義賣1萬5,000元，由中友百貨直接認購，義賣金額將全數捐贈給創世社會福利基金會。

