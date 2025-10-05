自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

曾肅良個展《夢窻》中友時尚藝廊登場 義賣捐助創世基金會

2025/10/05 14:19

中友時尚藝廊今年再度邀請曾肅良推出《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。（中友提供）中友時尚藝廊今年再度邀請曾肅良推出《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。（中友提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中友時尚藝廊展出曾肅良2025《夢窻》書畫個展，是繼2014年《荒怪意象外》與2018年《繁花小誌》之後，再推出個展，擅長以書法與彩墨演繹獨特視野，同時是國內知名文物與骨董鑑定專家，長年受各大媒體節目邀請擔任藝術鑑定權威。

中友時尚藝廊展出曾肅良2025《夢窻》書畫個展。（中友提供）中友時尚藝廊展出曾肅良2025《夢窻》書畫個展。（中友提供）

台灣師大藝術史研究所教授曾肅良兼具多重身份，是詩人、書畫創作者，藝術史學者，常以詩入畫，追隨內心感動與初衷，以保留中國傳統文人畫的繪畫方式、熱衷追求東方語境之下的超現實主義畫風，意圖激發觀者無窮的想像力，展現出強烈深厚的文化底蘊與藝術激盪出的靈魂共鳴。

義賣作品-王維詩由中友百貨認購，所得捐贈創世社會福利基金會。（中友提供）義賣作品-王維詩由中友百貨認購，所得捐贈創世社會福利基金會。（中友提供）

「夢是一扇窗戶，游離於夢境、超越於現實」，曾肅良近年發展的《夢窗》系列，是藝術家身心沉靜之下的潛意識呈現；從畫面中的窗戶往外看、虛與實之間，是一體兩面的不同世界，他形容《夢窻》如同一個未知的「蟲洞」，讓一個又一個更純粹、更真實的國度，不斷地在觀者眼前開展，試圖扣動你我心弦。

曾肅良表示，藝術家的畫作、詩歌、文學都是個媒介，進入到藝術家的精神世界，如果畫作太寫實，就會缺乏感動，因為太平常了，所以畫作裡面通常都會有些扭曲、變形，仔細觀察我的畫作，就能看到很多不平凡的元素。

《夢窻》書畫個展即日起至11月4日在中友百貨A棟12樓時尚藝廊展出，曾肅良提供作品《行書（王維詩）》在這次展覽中義賣1萬5,000元，由中友百貨直接認購，義賣金額將全數捐贈給創世社會福利基金會。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應