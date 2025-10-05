自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

新北「喵訪眷村文化小旅行」即日起免費報名 3路線走讀建築歷史記憶

2025/10/05 14:27

五股眷村小旅行將參觀五股眷村文史館，在眷民們自發性收集整理的文物老件中，細細品味往日風華。（新北市文化局提供）五股眷村小旅行將參觀五股眷村文史館，在眷民們自發性收集整理的文物老件中，細細品味往日風華。（新北市文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕「2025新北市眷村文化節」自9月27日至10月31日登場，今年推出「喵訪眷村文化小旅行」，規劃3場次，10月11日板橋場「凝流書店」小旅行、18日五股眷村小旅行、26日土城眷村小旅行，由專業導覽與在地嚮導帶領民眾，透過建築、人文、飲食與藝術體驗，走讀巷弄生活故事，感受眷村歷史與記憶的多元風貌，即日起免費開放線上報名，需事先報名並預繳300元保證金，於完成簽到後全額退還。

板橋凝流書店特展「時光凝視」，展出浮洲婦聯一、二村的故事，帶領大家走進軍眷們的生活。（新北市文化局提供）板橋凝流書店特展「時光凝視」，展出浮洲婦聯一、二村的故事，帶領大家走進軍眷們的生活。（新北市文化局提供）

新北市文化局指出，眷村文化承載歷史，更是跨世代共同的生活記憶。今年以「走讀文旅」為核心，邀請民眾用雙腳踏入巷弄、用耳朵聆聽故事、用眼睛捕捉建築細節、用味蕾品嚐眷村美食，期盼透過旅行串聯不同場域，讓眷村精神持續在城市生活中傳承。

喵訪眷村文化小旅行板橋場以「凝流書店」起點，串聯臺北紙廠與婦聯一村舊址，重現工業與生活交織的歷史。（新北市文化局提供）喵訪眷村文化小旅行板橋場以「凝流書店」起點，串聯臺北紙廠與婦聯一村舊址，重現工業與生活交織的歷史。（新北市文化局提供）

文化局表示，11日板橋場將以「凝流書店」為起點，串聯台北紙廠與婦聯一村舊址，重現工業與生活交織的歷史場景；18日五股場則自貿商公園出發，漫遊綠蔭大道、欣賞文化影片，最後參觀五股眷村文史館，在眷民自發蒐藏的文物中重溫往日風華；26日土城場則走訪永福岩清水祖師廟、大安圳與賞蝶通道，最後在頂欣社區為旅程劃下句點。活動皆準備在地特色小點心，增添人情溫度。

喵訪眷村文化小旅行土城場帶大家走進賞蝶通道。（文化局提供）喵訪眷村文化小旅行土城場帶大家走進賞蝶通道。（文化局提供）

此外，文化節還安排「眷村手作麵疙瘩DIY」、「婦聯一村舊址寫生」及「空軍三重一村繪本講座」等活動，讓民眾親手體驗眷村飲食文化、用畫筆捕捉眷村景色，並透過繪本聆聽記憶故事。所有活動皆免費參加，需事先報名並繳交300元保證金，完成簽到後全額退還。報名資訊可至Accupass網站（https://www.accupass.com/organizer/detail/1804110540111275662877），或文化局網站（https://reurl.cc/XQgeK3）查詢。

