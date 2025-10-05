自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

苗栗獅潭夢幻紫色仙草花海盛開時間點曝 地景藝術開放票選

2025/10/05 14:29

苗栗獅潭夢幻紫色仙草花海盛開時間點曝 地景藝術開放票選。圖為往年仙草花盛開畫面。（獅潭鄉公所提供）苗栗獅潭夢幻紫色仙草花海盛開時間點曝 地景藝術開放票選。圖為往年仙草花盛開畫面。（獅潭鄉公所提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉有不少店家販售仙草產品，鄉公所近年結合在地特色，推出「仙草花節」，「紫爆」的美麗仙草花海吸引遊客，成為鄉內最大盛事。獅潭鄉公所目前已陸續栽種幼苗，活動預計將於11月29日至12月14日、連續3個週末假期舉辦，可以欣賞仙草花盛開「紫爆」畫面，鄉公所也依往例將設置地景藝術，12日前開放全國民眾線上投票，前4名作品將於仙草花節與民眾見面。投票網址：https://contest.plus1today.tw/shitanflower

獅潭鄉公所說，仙草花栽種地點在獅潭鄉新店村大東勢旁，面積約5分多，栽種2萬3000多株仙草幼苗，花朵估計2個月後綻放、盛開，為替仙草花節暖身，獅潭鄉公所開始舉辦獅潭仙草花節地景藝術創作競賽，共有7組作品參加票選活動，前4名作品會與仙草花紫色花海一起映現於遊客眼簾。

鄉公所指出，地景藝術競賽以「嵐覽」、「想饗」、「談潭」三大主題作為創作方向，號召在地商家與青年組成地景藝術工作隊，以自然、特產、人文故事為靈感，讓藝術作品融合在地意象；獅潭國中學生今年也成為「種子隊」，將揮灑創意與想像力，創造作品，將在仙草花節現場展示。

