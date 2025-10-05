藝術家莊毅柔將壽司化身貼文 台灣和德國觀眾反應不同

藝術家莊毅柔將壽司化身貼文，推出「無中生有料理站」互動演出，觀察到台灣和德國觀眾反應大不同。而每個體驗環節都蘊含藝術的參與式樂趣。（柏林之丘工作室提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕跨域藝術家莊毅柔今（5）日在牯嶺街小劇場推出第2場「無中生有料理站」互動表演，每盤壽司化身為一則「貼文」，觀眾可自由取下壽司貼文、加油添醋，每個人依不同身份派別為貼文渲染加料，旋轉台儼然成為真實版的社群平台，貼文內容則取材自台灣過去10年來的重大社會爭議事件，昨日首場有30多位觀眾參與。莊毅柔觀察到台灣和德國觀眾的反應大不同。

藝術家莊毅柔從德國搬回台灣「無中生有料理站」互動演出。（柏林之丘工作室提供）

首場演出一開始，台灣觀眾非常在乎規則、擔心做錯，埋頭小心翼翼地發文，莊毅柔多次提問「大家平時發文到社群真的有這麼謹慎？」引來陣陣笑聲，演後座談分享在德國演出時，德國觀眾在藝術創作的安全空間裡大膽發揮，極端言論頻頻出現，還引發現場參與者驚呼「在封閉環境體驗到極端言論就是身邊的人寫出來，讓人感到恐懼無助。」相對德國觀眾，台灣首場觀眾顯得「謹言慎行」。

莊毅柔觀察，在台灣文化脈絡下，參與觀眾相當遵守遊戲規則，發文時都小心翼翼，例如擔任「網紅」角色的觀眾表達，過著痛苦的「人設」生活，因部分網紅幾乎沒辦法對內心支持者發言，建議網紅日後設小帳為自己發聲；她也期盼藉著演出能連結到大眾的日常生活。

