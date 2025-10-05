自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《柳營王醮》專書發表 揭開「無廟先醮」的遊王公傳奇

2025/10/05 14:33

第1本系統性紀錄並整理柳營王醮的專書《柳營王醮》正式發表。（南市文化局提供）第1本系統性紀錄並整理柳營王醮的專書《柳營王醮》正式發表。（南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市文資處與蔚藍文化合作出版《柳營王醮》專書，今日於柳營代天院發表，並在廟埕播映完整專書紀錄片、舉行新書座談，邀作者黃文博與在地信眾交流，紀錄片導演賴建宏也到現場，激盪出深刻的文化火花。

《柳營王醮》是第1本系統性紀錄並整理柳營王醮的專書，發表會特別選在遊王公聖誕期間舉辦，氣氛溫馨熱鬧。

文化局副局長林韋旭出席《柳營王醮》專書發表會。（南市文化局提供）文化局副局長林韋旭出席《柳營王醮》專書發表會。（南市文化局提供）

文化局副局長林韋旭出席發表會表示，「柳營王醮」自2022年經文資審議登錄為台南市民俗類無形文化資產，是柳營區的首例。保存者柳營代天院在登錄後持續積極傳承，不僅保存史料，也主動辦理研討會，凝聚在地青年參與，深化民俗推廣。此次《柳營王醮》專書出版，將成為庄頭文史傳承的重要資源，期盼這項珍貴的百年信仰得以代代相傳，永續綿延。

《柳營王醮》專書由文史研究者黃文博執筆。（南市文化局提供）《柳營王醮》專書由文史研究者黃文博執筆。（南市文化局提供）

《柳營王醮》由文史研究者黃文博執筆，歷經田野調查與研究，首次系統性整理並提出柳營王醮七大特色儀程，深入探討遊王公信仰「無廟先醮」的源流、聚落信仰圈的發展，及內陸型王醮的獨特價值，成為目前最具代表性與參考性的專著。

廟埕播映完整《柳營王醮》專書紀錄片。（南市文化局提供）廟埕播映完整《柳營王醮》專書紀錄片。（南市文化局提供）

除文字與珍貴影像紀錄外，本書更隨附由賴建宏導演及團隊拍攝的完整紀錄片，細膩捕捉柳營王醮的儀式特色，以及不同世代信眾對遊王公的虔敬與期許。影片不僅讓觀者深入理解民俗的文化意涵，更展現信仰凝聚地方認同的力量。同時，本書亦附贈1891年及1972年王醮史料復刻版，彌足珍貴，為讀者提供跨越時空的信仰體驗。

