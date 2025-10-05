自由電子報
10月連假多 台中古蹟日推懷舊散策路線走讀舊時味

2025/10/05 17:47

台中古蹟日推懷舊散策路線走讀大屯郡役所等舊城風味。（台中市府提供）台中古蹟日推懷舊散策路線走讀大屯郡役所等舊城風味。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕10月連假多，台中配合「台中古蹟日」，10月每週末推出兩大散策路線，第一條路線在18日舉辦「大甲老街古蹟藺草線」，從大甲火車站出發，走訪市定古蹟大甲文昌祠，並深入老街探尋大甲三寶──媽祖、奶油酥餅、藺草編；第二條散策路線是10月26日推出「舊城古蹟老宅博物館線」，精選南園酒家、台中市役所、大屯郡役所等場域，帶領民眾感受舊時味。

文化局表示，10月有中秋連假、國慶節及光復節連假，10月特別推薦兩大散策路線，第一條路線在10月18日舉辦「大甲老街古蹟藺草線」，從大甲火車站出發，走訪市定古蹟大甲文昌祠，並深入老街探尋大甲三寶──媽祖、奶油酥餅、藺草編，該路線街區保留清代古蹟建築、老宅街屋與傳統工坊，充滿懷舊氛圍；第二條散策路線是10月26日推出「舊城古蹟老宅博物館線」，精選南園酒家、太陽餅博物館、台中市役所、郵政博物館、大屯郡役所等場域，展現清代文風、日式建築與台灣美學，帶領民眾感受舊城再生韻味。

此外，文化局指出，10月另有「台中驛X鈴蘭通線」同樣精采，從國定古蹟台中火車站出發，串聯鐵道文化園區市集、第二市場美食、公賣局舊區、富興工廠、鈴蘭通文創店家與獨立書店。紅磚車站、產業遺址、老宅新創與綠意鐵道走廊，讓人一次體驗台中的多元魅力。

