《玉山守護者》回望百年前台灣族群故事

《玉山守護者VR－森丑之助的臺灣奇幻旅程》特展，即日起在高雄市立歷史博物館201展覽室展出。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台法兩國首次合作的多人走動VR作品《玉山守護者VR－森丑之助的臺灣奇幻旅程》特展，結合電影故事藍本與日本人類學家森丑之助珍貴史料，帶領觀眾在虛實交錯的沉浸體驗中，回望百年前的玉山山林，感受族群探索與互動，即日起在高雄市立歷史博物館201展覽室展出。

《玉山守護者》出自韓國留法多媒體藝術家權河允（Hayoun Kwon）之手，源於 2021 年由法國在台協會、新影像藝術節及高雄市電影館共同合作的國際 VR 駐村計畫，導演權河允於高雄駁二進行駐地開發與田野研究，《玉山守護者》以民族學調查為題材，重新思考殖民與民族之間的關係。

請繼續往下閱讀...

《玉山守護者VR－森丑之助的臺灣奇幻旅程》特展，帶領觀眾在虛實交錯的沉浸體驗中，回望百年前的玉山山林，感受族群探索與互動。（高史博提供）

故事背景設定在20世紀初、日本佔領台灣期間，布農族部落領袖被視為「玉山守護者」，遇上奉殖民政府之令前來進行研究的人類學家，兩人在緊張的時代氛圍下意外建立起友誼。

高雄市電影館館長黃晧傑指出，權河允導演2021年到駁二駐村時，即展現出對森丑之助濃厚研究興趣，最終發展出一部走動式VR作品，結合高史博寬廣的展區空間，更突顯作品的沉浸感與完整度，高史博館長李文環表示，展覽將影像藝術與歷史研究相互呼應，不僅展現跨域合作的成果，也體現導演對台灣歷史的用心投入。

高史博表示，特展將沉浸式VR作品與珍貴史料文獻巧妙結合，透過精緻的互動設計與虛實交錯的展示方式，觀眾既能身歷其境感受森丑之助在百年前玉山山林的探索過程，也能透過展出的史料，深入理解歷史背景與族群互動。

展出史料包括高史博典藏的日治時期蛇腹相機、由國立台灣歷史博物館提供的森丑之助拍攝歷史照片，及其採集的石器與植物標本圖片，特展展至10月26日，VR作品體驗需另至 OPENTIX購票平台購票。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法