桃市圖推「穿梭繪本・環遊世界」國際展 42國360冊童書一次看

2025/10/05 18:06

桃園市立圖書館10月推出年度兒童主題特展「穿梭繪本・環遊世界」國際繪本展，鼓勵親子共讀。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立圖書館10月推出年度兒童主題特展「穿梭繪本・環遊世界」國際繪本展，即日起至29日在總館1樓享讀拾光，由國際圖書館協會聯盟（IFLA）兒童及青少年組主導「The World through Picture Books」計畫，邀請全球圖書館員精選各國代表性繪本。此次展覽向日本上野國立國會圖書館國際兒童圖書館典藏借出，展示來自42國、360冊原文繪本，涵蓋歐洲、亞洲、美洲、非洲與大洋洲五大洲，呈現兒童文學的文化多樣性與閱讀想像力。

桃園市立圖書館10月推出年度兒童主題特展「穿梭繪本・環遊世界」國際繪本展，鼓勵親子共讀。（記者李容萍攝）

策展人蘇懿禎表示，此次展覽緣起於環遊歐洲在保加利亞時，發現IFLA繪本藏書，進而促成國際繪本展的靈感。即使看不懂文字也沒關係，展區充滿互動遊戲，而每個國家的裝幀、圖像都是可以觀察的地方，邀請親子藉由繪本開啟一趟美好的旅程。

親子在每一洲要完成這個明信片套印，走完五大洲，就會將明信片完成，是一個紀念,也是完成環遊世界的夢想，可以寄給自己或家人。（記者李容萍攝）

展覽期間安排共9場活動，包括4場母語說故事活動（阿拉伯、瑞典、愛爾蘭、薩爾瓦多）、4場文化體驗研習活動（北非花磚、斯拉夫布偶、波斯文字、拉丁美洲皮納塔），以及1場專題講座「從地方到國際─圖書館如何展開跨文化閱讀的推廣實驗」，透過故事朗讀、親子手作、專業分享，帶領大小讀者探索多元文化的閱讀風景。

市府教育局長劉仲成表示，這不僅是一場展覽，更是一個跨文化交流的平台，能讓孩子從中培養國際視野。閱讀是最親近的國際語言，繪本能帶領孩子跨越文字藩籬，展開一段與世界對話的旅程，「圖書館就是你我最大的書房」，鼓勵大家多走訪圖書館，享受親子共讀時光。

桃園市立圖書館10月推出年度兒童主題特展「穿梭繪本・環遊世界」國際繪本展，工作人員與志工在展期化身各洲代表人物，穿梭展區。（記者李容萍攝）桃園市立圖書館10月推出年度兒童主題特展「穿梭繪本・環遊世界」國際繪本展，工作人員與志工在展期化身各洲代表人物，穿梭展區。（記者李容萍攝）

另外，桃市圖為讓親子觀眾更有臨場感與探索樂趣，設計「五大洲代表性人物穿越展場」互動體驗，工作人員與志工展期化身各洲代表人物與孩子們互動，讓閱讀時光更添想像力；現場可見亞洲旗袍仕女的優雅、歐洲公主與紳士的風采、非洲部落的繽紛服飾、美洲牛仔的率性，以及大洋洲夏威夷草裙舞的熱情律動，彷彿置身世界童話之旅。

市圖館長施照輝則分享，這些繪本因為全世界只有2套，另一套在法國不外借，換句話說，除了來桃市圖，你得飛去法國，就知道市圖籌備了一年多，日本人的嚴謹、來來去去開會討論辛苦，終於把它們帶來呈現給桃園市民。

