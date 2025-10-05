不想人擠人？台灣設計展鹿港區搶先看 錯過等雙十

台灣設計展在彰化的鹿港展區「文化行」，以鹿港傳統元素來形塑氛圍。（魏秀娟提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣設計展首度在彰化舉辦，將從10月10日展到26日，而鹿港展區搶先在中秋連假亮相，今天（5日）看到的民眾都大呼過癮，完全不必人擠人。縣府表示，明天（6日）鹿港區還有試營運1天，民眾可以把握機會前往，錯過明天就等雙十開展。

台灣設計展在彰化的鹿港展區「文化行」試營運，明天（6日）鹿港區還有1天，民眾可以把握機會，錯過就等雙十開展。（魏秀娟提供）

縣長王惠美今天為鹿港展區亞太渡假村的「文化行」揭開序幕，把傳統音樂與當代音樂結合，透過「殿氣現場」不同視角回望家鄉，讓設計不只是設計、音樂不只是音樂，而是設計、音樂與表演藝術揉合而成的全新演繹，把鹿港文化元素加入聲音，以數位方式呈現，打造多重感官的沉浸體驗。

台灣設計展在彰化的鹿港展區「文化行」，打造多重感官的沉浸體驗。（記者劉曉欣攝）

今天上場的是音樂人林強，正式開展期間將有23場現場樂團與DJ演出，包括林強、李俐錦、台青蕉樂團、裝咖人與曾立馨等。

鹿港展區亞太渡假村的「文化行」，把傳統音樂與當代音樂結合，透過「殿氣現場」不同視角回望家鄉，讓設計不只是設計。（記者劉曉欣攝）

王惠美指出，鹿港展區共有3個主題展館，分別為「文化行」、「平安行」與「圓夢行」，鹿港公會堂的「平安行」以鹿港日常出發，鹿江中小學的「圓夢行」則以交通、建設與生活設施為主題；歡迎試營運就來參觀，不必等開展。

