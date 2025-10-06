自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

大開劇團年度新戲《幽靈大廚之怪奇事件》 10/25台中葫蘆墩首演

2025/10/06 09:59

《幽靈大廚之怪奇事件》兒童歌舞劇，是以「七爺八爺」與「燒王船」為發想的冒險故事。（葫蘆墩文化中心提供）《幽靈大廚之怪奇事件》兒童歌舞劇，是以「七爺八爺」與「燒王船」為發想的冒險故事。（葫蘆墩文化中心提供）

〔記者歐素美／台中報導〕大開劇團推出年度重磅全新製作《好久茶的祕密15－幽靈大廚之怪奇事件》，將於 10月25日在葫蘆墩文化中心盛大首演！該劇以台灣文化「七爺八爺」與「燒王船」為靈感，融合音樂、舞蹈、戲劇與多媒體效果，邀請親子一同走進結合台灣民間信仰、奇幻冒險與兒童歌舞的魔法舞台。

《幽靈大廚之怪奇事件》兒童歌舞劇，巧妙地融入食安題材，驚險中夾雜笑聲，讓孩子學會勇敢正直與珍惜健康。（葫蘆墩文化中心提供）《幽靈大廚之怪奇事件》兒童歌舞劇，巧妙地融入食安題材，驚險中夾雜笑聲，讓孩子學會勇敢正直與珍惜健康。（葫蘆墩文化中心提供）

葫蘆墩文化中心表示，《幽靈大廚之怪奇事件》跳脫民間信仰的框架，創造出全新角色─神秘的幽靈大廚與魔幻廚房，以守護精神及驅邪避災等為核心，巧妙地融入食安題材，全新打造一齣兼具藝術性、教育性與娛樂性的魔幻兒童歌舞劇，更傳遞「守護與正義」的價值觀，並融入 SDGs 永續發展精神，讓孩子在觀戲中學會勇敢正直與珍惜健康。

大開劇團指出，該劇主角Lasa，因闖禍被幽靈大廚「八七老闆」照管，卻意外捲入一場環繞「夢之花」的怪奇事件。隨著「地獄黑胡椒精靈」甦醒，Lasa與大廚、機器人攤車組成的冒險小隊，勇闖「病毒天堂」，與懶惰腐敗的病毒怪物和巨型「黏菌魔」展開正邪對決！該劇融入健康飲食、社區共融與永續發展概念，是一場教育寓意深遠，適合全家共享的文化盛宴。

