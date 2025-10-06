自由電子報
高雄左營國小升旗台曾是神社 地方盼列歷史建築保存

2025/10/06 10:02

左營文史工作者曾錦元（左）、邱德明盼市府能將左營國小校內這座日治時期的小神社做歷史建物保存。（記者許麗娟攝）左營文史工作者曾錦元（左）、邱德明盼市府能將左營國小校內這座日治時期的小神社做歷史建物保存。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市左營國小前身為1940年創建給日本人子弟就讀的左營小學校，校內曾有1座日本小神社，目前只剩基地並改做學校升旗台使用，由於是以珊瑚礁石經人工切鑿建造，為避免遭破壞，地方人士盼能列為紀念歷史建築保存。

左營國小升旗台前身是日本小神社，目前僅剩的基台是以珊瑚礁石人工砌鑿而成。（記者許麗娟攝）左營國小升旗台前身是日本小神社，目前僅剩的基台是以珊瑚礁石人工砌鑿而成。（記者許麗娟攝）

興隆莊文化協會理事長曾錦元表示，1937年日本政府因「大東亞共榮圈」南進政策，在左營設置煉油廠，並將左營「萬丹小漁港」擴建為軍港，與日本的佐世保、橫須賀、吳港軍港並稱為日本1940年代的4大軍港。

升旗台上一塊石頭上的3個孔，文史工作者推測是當時神社插香之用。（記者許麗娟攝）升旗台上一塊石頭上的3個孔，文史工作者推測是當時神社插香之用。（記者許麗娟攝）

因許多工程人員來台，故於左營國小現址創建「左營小學校」供日本子弟就讀，但因舊地原為墳墓，因此在校內設了1座小神社，神社主體長寬各3米、高1.2米，另有長寬各9米的外圍神聖區域。

小神社外圍還留有明顯的基地領域。（記者許麗娟攝）小神社外圍還留有明顯的基地領域。（記者許麗娟攝）

曾錦元指出，神社距離當時的日本海軍高雄警備府的軍官宿舍（現明德新村）步行僅3分鐘，推測日本前首相中曾根康弘等當時的軍官也會來此參拜；「新英文法」作者柯旗化也是左營人，曾在愛情回憶錄中提及，高中時與1名左營軍港日本高階軍官的女兒相戀，常到神社一帶約會散步。

左營國小升旗台已被樹木遮掩，文史工作者則將升旗台移至前方舊有的司令台旁，保存神社歷史建物，也能讓升起的國旗被看見。（記者許麗娟攝）左營國小升旗台已被樹木遮掩，文史工作者則將升旗台移至前方舊有的司令台旁，保存神社歷史建物，也能讓升起的國旗被看見。（記者許麗娟攝）

曾錦元強調，這座小神社是全台唯一用珊瑚礁石做的基台，每一塊皆取自於半屏山或柴山，以榫卯原理人工刀削砌成，6層台階則是硬質的砂岩，據當地耆老表示，前有1條表參道，當時兩側有宮燈，1945年國民政府接收後，將左營國民小學校改為高雄市第13小學，1946年改為左營國民小學，而神社也僅剩基台當做升旗台。

左營文史工作者邱德明表示，如今升旗台已被附近樹木遮擋，升旗也看不到國旗，且憂心若旗竿倒了，基台將受損，因此建議校方將旗竿移位，並希望市府能列紀念或歷史建築，納入文化資產。

校長陳鼎華表示，受限於經費預算，目前仍無法移遷，未來有機會會進行評估。

