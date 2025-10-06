駁二新展「森棲棲」 童話森林場景超好拍

走入高雄駁二「森棲棲！插畫家的綠色狂想」展場，如同進入一篇篇關於森林的插畫故事，童話般的森林場景與氛圍超好拍。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄駁二藝術特區新展覽「森棲棲！插畫家的綠色狂想」，透過15位插畫家的夢幻視角，建構森林的多重樣貌，走入展場如同進入一篇篇關於森林的插畫故事，童話般的森林場景與氛圍超好拍。

高市文化局表示，「森棲棲」展規畫四大主題，創作者與森林繽紛對話，以風格各異的畫作、雕塑、裝置等作品，詮釋心中的森林印象，或明亮輕快、或靜謐沉穩，到訪駁二森林，如同在山林中靜靜漫遊，轉個彎就能看見令人驚喜的風景。

插畫家Minghan H.童話般的森林場景插畫。（高市文化局提供）

其中，「療癒森林」展區插畫家以不同媒材與沉浸環繞的觀看視角，展現森林帶來的各種療癒方式，希望讓人從中獲得心靈的紓解與撫慰；「異想森林」展區森林變身為魔法場景、童趣世界及私密的內心境地，忍不住想跟著插畫家天馬行空的奇幻想像一同夢遊。

「凹豆（Outdoor）森林」是以露營、登山、野餐等日常活動為主題，營造人們與自然互動時的自在氛圍，傳遞山林於日常生活中不可或缺的溫暖陪伴；「生態森林」則是一封由綠意深處寄出的信，以繪本反思人類活動對森林生態的影響，提醒著我們守護並與自然共存的責任。

插畫家幽默之星發揮天馬行空的想像，森林變身為魔法場景。（高市文化局提供）

「森棲棲！插畫家的綠色狂想」將在駁二藝術特區大勇區C5當代館展至2026年3月1日，更多資訊詳見駁二官網（https://pier2.org/tion/info/1692/）。

