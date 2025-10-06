自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

村上隆大弟子Mr.高雄首展《Mr.の奇想愛情》 11/11內惟藝術中心登場

2025/10/06 17:28

Mr.率先以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平」運動的重要代表之一。（內惟藝術中心提供）Mr.率先以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平」運動的重要代表之一。（內惟藝術中心提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄內惟藝術中心開館首檔特展，跨海邀請到日本超扁平（Superflat）與新普普代表藝術家Mr.重磅推出《Mr.の奇想愛情》，將展出其收據繪畫、大型繪畫與雕塑等未曾來台呈現的作品。

高市文化局長王文翠表示，Mr.為當代日本最具代表性的藝術家之一，也是藝術家村上隆的首席弟子，成長於日本動畫、遊戲與次文化的蓬勃發展期，Mr.以將漫畫、動畫等御宅文化引入當代藝術領域而聞名，率先以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平」運動的重要代表之一。

Mr.為當代日本最具代表性的藝術家之一，也是藝術家村上隆的首席弟子。（內惟藝術中心提供）Mr.為當代日本最具代表性的藝術家之一，也是藝術家村上隆的首席弟子。（內惟藝術中心提供）

王文翠表示，Mr.個展遍布世界各地知名美術館，美國、法國、南韓等，受到國際藝術界的高度關注，此次展覽特別邀請田川市美術館館長兼策展人工藤健志規劃，首度於高雄呈現藝術家完整創作脈絡，讓觀眾一窺Mr.獨特的創作宇宙。

高雄市立美術館館長顏名宏表示，Mr.的少女角色多以正面、水平的姿態呈現，讓觀者得以用平等的距離與其相遇，展現既絢麗又混沌的世界觀，近年除了華麗與可愛，也呈現日本東北大地震後的焦灼與不安。他說，Mr.作品中那些看似甜美、純真又可愛的圖像背後，實則潛藏著對當下社會議題的深切關照，包含戰爭、衝突等，橫跨數位時代的身分焦慮、虛擬社群的疏離與連結，到全球化下的文化認同課題。

日本超扁平（Superflat）與新普普代表藝術家Mr.的《Mr.の奇想愛情》展，11月11日起將於高雄內惟藝術中心展出。（內惟藝術中心提供）日本超扁平（Superflat）與新普普代表藝術家Mr.的《Mr.の奇想愛情》展，11月11日起將於高雄內惟藝術中心展出。（內惟藝術中心提供）

內惟藝術中心說明，《Mr. の奇想愛情》特展11月11日起開展，將展至2026年4月26日，早鳥票10月15日起於內惟藝術中心櫃台獨家限時販售，26日起全通路起售，展覽詳細內容請鎖定內惟藝術中心官方網站（https://www.nwac.org.tw/）及社群平台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應