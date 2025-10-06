村上隆大弟子Mr.高雄首展《Mr.の奇想愛情》 11/11內惟藝術中心登場

Mr.率先以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平」運動的重要代表之一。（內惟藝術中心提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄內惟藝術中心開館首檔特展，跨海邀請到日本超扁平（Superflat）與新普普代表藝術家Mr.重磅推出《Mr.の奇想愛情》，將展出其收據繪畫、大型繪畫與雕塑等未曾來台呈現的作品。

高市文化局長王文翠表示，Mr.為當代日本最具代表性的藝術家之一，也是藝術家村上隆的首席弟子，成長於日本動畫、遊戲與次文化的蓬勃發展期，Mr.以將漫畫、動畫等御宅文化引入當代藝術領域而聞名，率先以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平」運動的重要代表之一。

請繼續往下閱讀...

Mr.為當代日本最具代表性的藝術家之一，也是藝術家村上隆的首席弟子。（內惟藝術中心提供）

王文翠表示，Mr.個展遍布世界各地知名美術館，美國、法國、南韓等，受到國際藝術界的高度關注，此次展覽特別邀請田川市美術館館長兼策展人工藤健志規劃，首度於高雄呈現藝術家完整創作脈絡，讓觀眾一窺Mr.獨特的創作宇宙。

高雄市立美術館館長顏名宏表示，Mr.的少女角色多以正面、水平的姿態呈現，讓觀者得以用平等的距離與其相遇，展現既絢麗又混沌的世界觀，近年除了華麗與可愛，也呈現日本東北大地震後的焦灼與不安。他說，Mr.作品中那些看似甜美、純真又可愛的圖像背後，實則潛藏著對當下社會議題的深切關照，包含戰爭、衝突等，橫跨數位時代的身分焦慮、虛擬社群的疏離與連結，到全球化下的文化認同課題。

日本超扁平（Superflat）與新普普代表藝術家Mr.的《Mr.の奇想愛情》展，11月11日起將於高雄內惟藝術中心展出。（內惟藝術中心提供）

內惟藝術中心說明，《Mr. の奇想愛情》特展11月11日起開展，將展至2026年4月26日，早鳥票10月15日起於內惟藝術中心櫃台獨家限時販售，26日起全通路起售，展覽詳細內容請鎖定內惟藝術中心官方網站（https://www.nwac.org.tw/）及社群平台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法