2025日本紀伊國屋書店「台灣月書展」 聚焦性別文化促進台日交流

駐日台灣文化中心與日本「紀伊國屋書店」，第4年合作推出的「台灣月書展」，新宿本店的展覽今天開幕。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕文化部駐日台灣文化中心與日本「紀伊國屋書店」，第4年合作推出的「台灣月書展」，今年響應書店有38家再創新高，主題為「性別文化」，由於自民黨總裁高市早苗打破日本政壇的「玻璃天花板」將在成為首位女首相，駐日代表李逸洋表示，讓人感受到日本政治文化新時代的開端。

「台灣月書展」自8月底至10月間，於日本全國38家紀伊國屋書店分店展開，今年繼續邀請知台學者團體「 SNET台灣」編纂「台灣書旅－性別中的文化台灣」小冊，精選台灣性別文化相關書籍50冊，介紹給日本讀者，並於展期內免費提供給民眾。

請繼續往下閱讀...

紀伊國屋書店新宿本店今天舉辦「台灣月書展」開幕式，包括駐日代表處李逸洋大使、日華議員懇談會長古屋圭司眾議員、自民黨青年局局長中曾根康隆眾議員、日本台灣交流協會田中麻美子部長、紀伊國屋書店高井昌史會長，以及「SNET台灣」代表理事、日本大學赤松美和子教授等均出席開幕式，日本多家出版社也派員出席。

日本「台灣書月展」今年主題為「性別文化」。（記者林翠儀攝）

李逸洋致詞時表示，台灣是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，在國際性別平等指標中也名列世界第6、亞洲第1。過去他在政府擔任閣員時，曾推動「金馨獎」鼓勵政府機關重視性別平權，包括將公共建築物男女廁所比例由1比2改為1比3，目前日本政府也正在做男女廁所設置比例的檢討。今年參議員選舉，女性當選比例達32%，李逸洋表示，他感受到日本性別平權也正在向前發展，而恰逢最近自民黨總裁選舉首次誕生女性總裁高市早苗，讓人感受到日本政治文化新時代的開端。

古屋致詞時提到台灣的出版業，特別對漫畫產業有很深的印象，他表示曾經去過位於台中的國家漫畫博物館，利用日治時代的監獄宿舍，進行修繕變成展場，日本也前去取經，預備規畫設立「國家漫畫中心」，古屋還爆料，地點將會位於原宿。

中曾根表示，台灣在性別平權方面進展顯著，日本有許多值得學習的地方。希望日本能從台灣獲得啟發，持續推進性別平等。

赤松教授表示，日本每年出版與台灣相關的書籍超過100本，其中包含許多探討性別議題的作品，台灣在性別平權意識上的成熟度與實踐經驗，遠超過日本，因此希望透過本次「台灣書旅」介紹的50本相關書籍，從多元角度呈現台灣的性別文化現況，也希望透本年度以「台灣性別文化」為主題的書展，促進台日雙方在性別文化議題上的理解與交流。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法