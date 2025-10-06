自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

國慶光雕秀明登場 今晚試燈最新畫面搶先看

2025/10/06 20:09

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場，6日晚間進行光雕試點燈，塔樓特別打上「花蓮加油」字樣，為受災民眾打氣。（記者羅沛德攝）中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場，6日晚間進行光雕試點燈，塔樓特別打上「花蓮加油」字樣，為受災民眾打氣。（記者羅沛德攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025國慶總統府建築光雕展演今（6日）晚試燈，適逢金鐘獎60週年，今年特別以「不要轉台 馬上回來」（Stay Tuned, TAIWAN）為主題，串聯62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目為元素，並邀請到沈春華、陳亞蘭擔任聲音演出，透過歌唱的方式，邀請國人走進時光長廊，一起見證逾半世紀的台灣電視史縮影。

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場，6日晚間進行光雕試點燈，今年光雕以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，致敬金鐘60週年。（記者羅沛德攝）中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場，6日晚間進行光雕試點燈，今年光雕以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，致敬金鐘60週年。（記者羅沛德攝）

文總祕書長李厚慶表示，今年國慶光雕幕後陣容堅強，除兩位金鐘獎大咖的獻聲，節目由7度操刀國慶總統府光雕展演的藝術家陳怡潔擔任藝術總監；還有主視覺設計師邱璽民、編劇王靖惇；瘋戲樂工作室音樂藝術總監王希文，以及被譽為台灣第一把剪刀手的剪輯師林雍益等。

2025國慶總統府建築光雕展演將於10月7日至10日晚間於總統府前凱達格蘭大道登場，每日展演時間自晚上7點至9點半，每半小時1場，每場次約為10分鐘，7日因點燈儀式，首場改至19:30開始，詳詢文總官方粉專。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應