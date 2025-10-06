國慶光雕秀明登場 今晚試燈最新畫面搶先看

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場，6日晚間進行光雕試點燈，塔樓特別打上「花蓮加油」字樣，為受災民眾打氣。（記者羅沛德攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025國慶總統府建築光雕展演今（6日）晚試燈，適逢金鐘獎60週年，今年特別以「不要轉台 馬上回來」（Stay Tuned, TAIWAN）為主題，串聯62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目為元素，並邀請到沈春華、陳亞蘭擔任聲音演出，透過歌唱的方式，邀請國人走進時光長廊，一起見證逾半世紀的台灣電視史縮影。

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場，6日晚間進行光雕試點燈，今年光雕以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，致敬金鐘60週年。（記者羅沛德攝）

文總祕書長李厚慶表示，今年國慶光雕幕後陣容堅強，除兩位金鐘獎大咖的獻聲，節目由7度操刀國慶總統府光雕展演的藝術家陳怡潔擔任藝術總監；還有主視覺設計師邱璽民、編劇王靖惇；瘋戲樂工作室音樂藝術總監王希文，以及被譽為台灣第一把剪刀手的剪輯師林雍益等。

2025國慶總統府建築光雕展演將於10月7日至10日晚間於總統府前凱達格蘭大道登場，每日展演時間自晚上7點至9點半，每半小時1場，每場次約為10分鐘，7日因點燈儀式，首場改至19:30開始，詳詢文總官方粉專。

