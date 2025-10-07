基北北桃眷村文化節「開箱」！北投中心新村正式開村

張溫德指出，現在北投中心新村正式開村，做為台北市唯一全區保存眷村，自107年起歷經近8年的修復工程，硬體修復投入約5.2億的預算，分區試營運到階段性成果完成，豐碩成果感謝眷村夥伴們的共同努力。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市擁有全台最多的眷村，每個眷村都有不同文化價值與保存意義，台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、桃園市副市長王明鉅與基隆市副市長邱佩琳4日出席「基北北桃眷村文化節」開幕會暨北投中心新村開村儀式，宣告北投中心新村正式開村，2025台北市眷村文化節以「開箱吧，眷村！」為主題，即日起至10月19日，串連台北市4個眷村場域，包含中心新村、嘉禾新村、煥民新村及四四南村，透過「環境劇場」的概念，邀請民眾進入眷村，將記憶化為故事，於歷史場景中再次上演。

張溫德表示，自109年起與基北北桃共同行銷眷村文化節，已有6年的合作經驗，在各城市的累積之下，有正在修復中的文化資產眷村，也有空間營運越趨成熟，成為指標性園區的眷村。（北市文化局提供）

張溫德表示，自109年起與基北北桃共同行銷眷村文化節，已有6年的合作經驗，在各城市的累積之下，有正在修復中的文化資產眷村，也有空間營運越趨成熟，成為指標性園區的眷村。每年10月就像是個成果發表會，也同時做為文化保存的宣示，協力合作讓眷村文化繼續保存。

請繼續往下閱讀...

張溫德指出，現在北投中心新村正式開村，做為台北市唯一全區保存眷村，自107年起歷經近8年的修復工程，硬體修復投入約5.2億的預算，分區試營運到階段性成果完成，豐碩成果感謝眷村夥伴們的共同努力。

文化局表示，各眷村分別推出豐富展覽與活動，中心新村的「永不退場——從軍眷賽場到全民的籃球傳奇」以七虎籃球隊的故事為核心，透過田野調查與歷史檔案，探索籃球如何成為軍民共享的記憶媒介；煥民新村推出「守護山城」特展以文史與軍事發展為主軸，從山城軍事要塞、空軍聯隊，到煥民新村眷村發展脈絡，見證自軍事動盪的年代到文化聚落成型的歷史變遷；嘉禾新村「一馬離了西涼界」特展，講述國劇編劇張青琴女士家族的遷台故事，探索戲曲、文學與思念交融而成的獨特眷村文化。

文化局說明，今年活動在北市4個眷村（四四南村、中心新村、煥民新村、嘉禾新村）特別設計放置「眷村故事箱」，內藏有眷村地景與眷村小故事，民眾可到各眷村找到眷村故事箱蒐集限定疊章小卡，或參與眷村文化節相關活動、於合作商家消費集點，集滿4個疊章或集滿5點即可在各眷村兌換限量「開箱吧，眷村！」造型磁鐵貼。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法