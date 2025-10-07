奈良美智朦朧潮濕的一天 12/12走進新港文化館25號倉庫

「新港文化館25號倉庫」是個相當獨特的展覽館。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本藝術家奈良美智「朦朧潮濕的一天」剛結束新北金瓜石的展出，大家期待的下一站就在嘉義縣，今年12月12日將移師「新港文化館25號倉庫」，展至明年的5月17日。

「朦朧潮濕的一天」是日本藝術家奈良美智為台灣創作的代表作。（記者蔡宗勳翻攝）

《朦朧潮濕的一天》是奈良美智於2021年首度曝光的畫作，這是他多次造訪台灣後，對台灣自然環境與人情所感受到的印象，是奈良美智為台灣創作的代表作，也開啟相關的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡迴展計畫。 該計畫自2023年起跑，透過展示《朦朧潮濕的一天》巨幅畫作及其他作品，展現奈良美智對台灣的印象與情誼，每次展覽都掀起奈良美智熱潮。

值得一提的是，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡迴展覽的場地，都是奈良美智親自選定的獨特空間，以嘉義縣「新港文化館25號倉庫」為例，就是奈良美智多次造訪嘉義之後敲定。

被奈良美智青睞的「新港文化館25號倉庫」，是新港鄉農會建於1963年的穀倉，一度閒置，直到2003年，新港鄉農會將空間無償提供新港文教基金會做為藝文活動展演的場地。2006年，以「新港文化館25號倉庫」的新身分重生，成為別具一格的展覽空間。

閒置倉庫變身文化館，仍保留其木造屋架、斑駁的紅磚、水泥牆的斷痕、通風小氣窗與鑄鐵小鐵窗，沒有華麗空間，以原本的質樸取勝，可能就是這份獨特感，讓奈良美智情有所鍾，透過「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」讓大家再次看見嘉義新港小鎮。

