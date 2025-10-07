自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

奈良美智朦朧潮濕的一天 12/12走進新港文化館25號倉庫

2025/10/07 14:10

「新港文化館25號倉庫」是個相當獨特的展覽館。（記者蔡宗勳攝）「新港文化館25號倉庫」是個相當獨特的展覽館。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本藝術家奈良美智「朦朧潮濕的一天」剛結束新北金瓜石的展出，大家期待的下一站就在嘉義縣，今年12月12日將移師「新港文化館25號倉庫」，展至明年的5月17日。

「朦朧潮濕的一天」是日本藝術家奈良美智為台灣創作的代表作。（記者蔡宗勳翻攝）「朦朧潮濕的一天」是日本藝術家奈良美智為台灣創作的代表作。（記者蔡宗勳翻攝）

朦朧潮濕的一天是奈良美智於2021年首度曝光的畫作，這是他多次造訪台灣後，對台灣自然環境與人情所感受到的印象，是奈良美智為台灣創作的代表作，也開啟相關的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡迴展計畫。 該計畫自2023年起跑，透過展示《朦朧潮濕的一天》巨幅畫作及其他作品，展現奈良美智對台灣的印象與情誼，每次展覽都掀起奈良美智熱潮。

值得一提的是，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡迴展覽的場地，都是奈良美智親自選定的獨特空間，以嘉義縣「新港文化館25號倉庫」為例，就是奈良美智多次造訪嘉義之後敲定。

被奈良美智青睞的「新港文化館25號倉庫」，是新港鄉農會建於1963年的穀倉，一度閒置，直到2003年，新港鄉農會將空間無償提供新港文教基金會做為藝文活動展演的場地。2006年，以「新港文化館25號倉庫」的新身分重生，成為別具一格的展覽空間。

閒置倉庫變身文化館，仍保留其木造屋架、斑駁的紅磚、水泥牆的斷痕、通風小氣窗與鑄鐵小鐵窗，沒有華麗空間，以原本的質樸取勝，可能就是這份獨特感，讓奈良美智情有所鍾，透過「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」讓大家再次看見嘉義新港小鎮。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應