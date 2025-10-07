自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

保存雨港歷史記憶 仁愛區庶民記憶採集10/18登場

2025/10/07 14:13

基隆市文化觀光局攜手雞籠文史協進會推出「仁愛區庶民記憶採集」系列活動，圖為海大老師安嘉芳（圖左）、曾子良（圖右）訪談江義隆百年商號負責人江文奇（中）。（基隆市文化觀光局提供）基隆市文化觀光局攜手雞籠文史協進會推出「仁愛區庶民記憶採集」系列活動，圖為海大老師安嘉芳（圖左）、曾子良（圖右）訪談江義隆百年商號負責人江文奇（中）。（基隆市文化觀光局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化觀光局攜手雞籠文史協進會推出「仁愛區庶民記憶採集」系列活動，希望透過公開徵集文史資料、專題講座、城市走讀與劇場導覽等多元形式，全面記錄雨港庶民生活與百年老店的故事，展現基隆港都深厚的人文底蘊，並讓市民重新認識老街風貌與生活記憶。活動詳情可至基隆市文化觀光局官網（https://klctb.klcg.gov.tw）查詢。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，仁愛區是基隆這座城市最早發展的核心，自清代因港口而興盛，逐漸形成融合經濟、信仰與庶民文化的生活圈。崁仔頂魚市、草店尾、慶安宮、城隍廟等地點，都是承載市民記憶的重要據點。許多老店歷經世代傳承，不僅是地方經濟的見證，更是庶民文化的重要象徵。此次活動希望透過記憶的採集與再現，將這些看似日常卻珍貴的故事，轉化為能夠延續的文化資產。

江亭玫表示，10月18日上午於仁愛區圖書館辦理公開徵集與專題講座，邀請民眾攜帶老照片與舊物件，共同分享個人故事，並由海大退休副教授安嘉芳主講「百年老店的歷史密碼」，剖析老店如何折射城市經濟的變遷。18日下午，由海大退休教授曾子良帶領「基隆商道輕旅行」，走入街區體驗城市發展的軌跡。11月1日則推出劇場導覽「神祕大學之道～基隆三連棟印象之旅」，由雞籠文史協進會與慾望劇團聯手打造，融合走讀與戲劇演出，引領市民穿梭於慶安宮及歷史街區，在戲劇氛圍中感受庶民文化的魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應