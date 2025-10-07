保存雨港歷史記憶 仁愛區庶民記憶採集10/18登場

基隆市文化觀光局攜手雞籠文史協進會推出「仁愛區庶民記憶採集」系列活動，圖為海大老師安嘉芳（圖左）、曾子良（圖右）訪談江義隆百年商號負責人江文奇（中）。（基隆市文化觀光局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化觀光局攜手雞籠文史協進會推出「仁愛區庶民記憶採集」系列活動，希望透過公開徵集文史資料、專題講座、城市走讀與劇場導覽等多元形式，全面記錄雨港庶民生活與百年老店的故事，展現基隆港都深厚的人文底蘊，並讓市民重新認識老街風貌與生活記憶。活動詳情可至基隆市文化觀光局官網（https://klctb.klcg.gov.tw）查詢。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，仁愛區是基隆這座城市最早發展的核心，自清代因港口而興盛，逐漸形成融合經濟、信仰與庶民文化的生活圈。崁仔頂魚市、草店尾、慶安宮、城隍廟等地點，都是承載市民記憶的重要據點。許多老店歷經世代傳承，不僅是地方經濟的見證，更是庶民文化的重要象徵。此次活動希望透過記憶的採集與再現，將這些看似日常卻珍貴的故事，轉化為能夠延續的文化資產。

江亭玫表示，10月18日上午於仁愛區圖書館辦理公開徵集與專題講座，邀請民眾攜帶老照片與舊物件，共同分享個人故事，並由海大退休副教授安嘉芳主講「百年老店的歷史密碼」，剖析老店如何折射城市經濟的變遷。18日下午，由海大退休教授曾子良帶領「基隆商道輕旅行」，走入街區體驗城市發展的軌跡。11月1日則推出劇場導覽「神祕大學之道～基隆三連棟印象之旅」，由雞籠文史協進會與慾望劇團聯手打造，融合走讀與戲劇演出，引領市民穿梭於慶安宮及歷史街區，在戲劇氛圍中感受庶民文化的魅力。

