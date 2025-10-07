自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台灣設計展彰化登場！阮劇團行動劇《開彰田徑隊》參戰 觀眾也能下場「助跑許願」

2025/10/07 12:28

2025台灣設計展邀請阮劇團以行動劇《開張行動員》邀請到訪民眾在園區裡邊逛展邊「追夢」。（記者董柏廷攝）2025台灣設計展邀請阮劇團以行動劇《開張行動員》邀請到訪民眾在園區裡邊逛展邊「追夢」。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／彰化報導〕2025台灣設計展首度移師中部，將於10月10日至26日在彰化縣盛大登場。由經濟部與彰化縣政府指導、經濟部產業發展署與彰化縣政府主辦、台灣設計研究院及衍序規劃設計顧問有限公司執行。本屆以「彰化行」為題，串連彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮四大鄉鎮，跨越城鄉界線，展現設計導入產業與生活的具體實踐。

觀眾寫滿願望的布條，會綁在「助跑員」身上，位觀眾許願。（記者董柏廷攝）觀眾寫滿願望的布條，會綁在「助跑員」身上，位觀眾許願。（記者董柏廷攝）

其中，彰化中興莊眷村文創園區以「彰化青年品牌發展」為核心，結合設計、表演與科技，打造出一個「青年創意百貨」。園區中的「靈感選物店」更以「青年共創」為主軸，邀請在地青年參與策展，讓展覽不再只是看展，而是一場設計與生活對話的共創現場。

演員邀請觀眾在布條上面寫上屬於自己的夢想，一起「助跑許願」。（記者董柏廷攝）演員邀請觀眾在布條上面寫上屬於自己的夢想，一起「助跑許願」。（記者董柏廷攝）

特別的是，由阮劇團推出的行動劇《開彰田徑隊》，將眷村文創園區變成劇場，將於園區內隨機邀請到訪民眾在園區裡邊逛展邊「追夢」。

阮劇團導演陳履歡受訪時指出，《開彰田徑隊》以彰化製造產業為靈感，把工廠、產線、零件化為角色與動作，讓演員成為「產業運動員」。劇中融合田徑賽項目如鉛球、短跑、接力等形式，觀眾則成為現場的一員，跟著演員在園區裡移動、互動、甚至「助跑」許願。她透露，其中一個演出，邀請觀眾寫下心願與想法，交給「助跑員」帶著奔跑穿梭於展區，象徵每一個夢想都在路上前進，「我們希望觀眾不只是看表演，而是一起參與，一起感受『製造夢想』的精神。」

阮劇團團長汪兆謙則補充，「儀式」是劇團的重要特色，因此此次演出，也將舉辦「運動員開幕式」與「閉幕式」的「大儀式」，所有演員會在園區集結，然後分散進行演出，最後再在閉幕時集合慶賀，象徵「運動員」的榮耀時刻，也呼應彰化產業的堅持精神。

阮劇團將於台灣設計展期間，在彰化中興莊眷村文創園區帶來行動劇《開彰行動員》。（記者董柏廷攝影）阮劇團將於台灣設計展期間，在彰化中興莊眷村文創園區帶來行動劇《開彰行動員》。（記者董柏廷攝影）

《開彰田徑隊》將於10月10日至26日的週末登場，每日下午1時至4時半（大閉幕將在4時登場），每隔約20分鐘，於園區內不定點開演，演員共8人，並邀請員林高中12名學生共同參與。演出結合互動與遊戲感，讓民眾在逛展時「不小心成為劇中人」，成為彰化秋季頗具話題的文化活動之一。活動詳詢台灣設計展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應