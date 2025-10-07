台灣設計展彰化登場！阮劇團行動劇《開彰田徑隊》參戰 觀眾也能下場「助跑許願」

2025台灣設計展邀請阮劇團以行動劇《開張行動員》邀請到訪民眾在園區裡邊逛展邊「追夢」。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／彰化報導〕2025台灣設計展首度移師中部，將於10月10日至26日在彰化縣盛大登場。由經濟部與彰化縣政府指導、經濟部產業發展署與彰化縣政府主辦、台灣設計研究院及衍序規劃設計顧問有限公司執行。本屆以「彰化行」為題，串連彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮四大鄉鎮，跨越城鄉界線，展現設計導入產業與生活的具體實踐。

觀眾寫滿願望的布條，會綁在「助跑員」身上，位觀眾許願。（記者董柏廷攝）

其中，彰化中興莊眷村文創園區以「彰化青年品牌發展」為核心，結合設計、表演與科技，打造出一個「青年創意百貨」。園區中的「靈感選物店」更以「青年共創」為主軸，邀請在地青年參與策展，讓展覽不再只是看展，而是一場設計與生活對話的共創現場。

演員邀請觀眾在布條上面寫上屬於自己的夢想，一起「助跑許願」。（記者董柏廷攝）

特別的是，由阮劇團推出的行動劇《開彰田徑隊》，將眷村文創園區變成劇場，將於園區內隨機邀請到訪民眾在園區裡邊逛展邊「追夢」。

阮劇團導演陳履歡受訪時指出，《開彰田徑隊》以彰化製造產業為靈感，把工廠、產線、零件化為角色與動作，讓演員成為「產業運動員」。劇中融合田徑賽項目如鉛球、短跑、接力等形式，觀眾則成為現場的一員，跟著演員在園區裡移動、互動、甚至「助跑」許願。她透露，其中一個演出，邀請觀眾寫下心願與想法，交給「助跑員」帶著奔跑穿梭於展區，象徵每一個夢想都在路上前進，「我們希望觀眾不只是看表演，而是一起參與，一起感受『製造夢想』的精神。」

阮劇團團長汪兆謙則補充，「儀式」是劇團的重要特色，因此此次演出，也將舉辦「運動員開幕式」與「閉幕式」的「大儀式」，所有演員會在園區集結，然後分散進行演出，最後再在閉幕時集合慶賀，象徵「運動員」的榮耀時刻，也呼應彰化產業的堅持精神。

阮劇團將於台灣設計展期間，在彰化中興莊眷村文創園區帶來行動劇《開彰行動員》。（記者董柏廷攝影）

《開彰田徑隊》將於10月10日至26日的週末登場，每日下午1時至4時半（大閉幕將在4時登場），每隔約20分鐘，於園區內不定點開演，演員共8人，並邀請員林高中12名學生共同參與。演出結合互動與遊戲感，讓民眾在逛展時「不小心成為劇中人」，成為彰化秋季頗具話題的文化活動之一。活動詳詢台灣設計展官網。

