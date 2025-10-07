自由電子報
「畫雄影：港都扛棒仔」特展 重現手繪電影看板風華年代

2025/10/07 15:23

「畫雄影：港都扛棒仔」特展重現畫師的真實工作環境，讓觀眾能親身走入創作現場。（記者蘇福男攝）「畫雄影：港都扛棒仔」特展重現畫師的真實工作環境，讓觀眾能親身走入創作現場。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕TTXC 2025高雄電影節10月10日將登場，高雄市電影館今（7）日率先推出「畫雄影：港都扛棒仔」特展，以高雄戲院的手繪電影看板為核心，重現數位時代來臨前，陪伴港都民眾生活的鮮豔色彩，余清榮、江文兟等多位資深畫師齊聚一堂，分享昔日手繪電影看板的有趣記憶。

高市電影館表示，高雄的戲院娛樂起源於日本時代，電影看板的繪製亦相應而生，因電影看板對人物及畫面布局較講究，早期電影業者會商請學校圖畫科老師協助繪製，後來才有專門承作的商家，其中，大塚喜平經營的「高雄廣告社」頗具規模；二戰後初期高雄新建戲院如雨後春筍，各家戲院均聘有專屬畫師繪製看板，甚至特別提供畫房空間進行作業。

當時首輪大戲院十分注重看板繪製，大舞台和亞洲戲院還特地從台北聘來畫師，為高雄電影看板界注入些許新氣象，發展至1960年代還出現「光復林仔、亞洲周仔、國際大張、大舞台小張、華僑阿進」數位知名畫師的說法。

1970年代末戲院多廳式營運興起，上映片量激增，畫師常應接不暇，是電影看板最興盛的黃金時代，可惜後因電腦輸出逐漸普及，傳統手繪看板陸續遭淘汰，2011年和春影城畫師結束工作，看板繪製技藝從此退出高雄歷史舞台。

電影館表示，「畫雄影：港都扛棒仔」特展邀集許叁陸、余清榮、江文兟、陳皆宏、茅集朗、林純用等資深畫師，分享港都手繪電影看板的珍貴記憶，內容涵蓋「戲院與看板」、「高雄看板畫師簡介」、「畫家工作環境」及「電影看板軼事」等單元，並特別規畫互動裝置，讓民眾重回手繪電影看板風華年代。

高市電影館邀請茅集朗師傅精心繪製《KANO》三塊示範看板，完整呈現從打格子、粗胚上色到畫面精修的流程。（記者蘇福男攝）高市電影館邀請茅集朗師傅精心繪製《KANO》三塊示範看板，完整呈現從打格子、粗胚上色到畫面精修的流程。（記者蘇福男攝）

展覽亮點包括茅集朗精心繪製的《KANO》三塊示範看板，完整呈現從打格子、粗胚上色到畫面精修的流程；王清心、許叁陸老師攜手重繪經典作品《風櫃來的人》，再現八〇年代電影氛圍；一樓展區亦陳列電影宣傳三輪車，喚起民眾對電影黃金年代的記憶，展場同時規畫11支短片和1支長片放映，內容涵蓋畫師人生歷程、技法介紹及學徒經驗；互動區則設有拼圖裝置，並重現畫師的真實工作環境，讓民眾能親身走入創作現場。

高雄市電影館今天推出「畫雄影：港都扛棒仔」特展，余清榮、江文兟等多位資深畫師齊聚一堂，分享昔日手繪電影看板的有趣記憶。（記者蘇福男攝）高雄市電影館今天推出「畫雄影：港都扛棒仔」特展，余清榮、江文兟等多位資深畫師齊聚一堂，分享昔日手繪電影看板的有趣記憶。（記者蘇福男攝）

