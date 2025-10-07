屏縣《靈媒與她們的產地》專書發表 爭取靈媒文資身分

《靈媒與她們的產地》專書10月7日發表。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕靈媒在原住民部落的靈性生命中扮演不可或缺的角色，卻面臨傳承斷層危機，屏東縣府4月起在屏菸1936文化基地舉辦「靈媒與她們的產地」屏東縣靈媒文化特展，廣受各界好評，因此特別將44位靈媒的生命故事集結成冊，今（7）日發表《靈媒與她們的產地》專書。

《靈媒與她們的產地》專書發表，由屏東縣長周春米（右4）等人揭幕。

屏東縣長周春米表示，上半年於屏菸原民館展出靈媒特展期間，備受各界關注與肯定，感謝參與展覽的靈媒們，願意將生命經歷分享給社會大眾，充分感受到她們守護部落、服務族人的能量，為延續珍貴文化，透過書籍與文字的保存，能使文化得以長久流傳，未來縣府團隊將持續盤點，將靈媒文化推向國際，與全世界分享。

配合《靈媒與她們的產地》專書出版，也將「vuvu的祝福」製作成44張卡牌。

擔任靈媒4年多、來自來義鄉來義村的劉雪鳳表示，感謝縣府對靈媒文化的重視，靈媒的語言不僅是人與人之間的交流，更包含與靈界的溝通，因此在學習與傳承過程中相當艱辛，出版專書非常有意義，每個部落文化與故事都不一樣，希望透過文字記錄讓更多人認識靈媒文化。

屏東縣長周春米抽取卡牌並聆聽解說。

屏東縣府原民處表示，《靈媒與她們的產地》專書，收錄44位靈媒的生命故事，也保存展覽圖文與課程紀錄，這不只是一本書，更是一部靈媒文化的珍貴檔案，承載著族人世世代代的信仰與智慧，同時也將展場中「vuvu的祝福」製作成44張卡牌，隨時陪伴大家。

立委伍麗華表示，希望最終能爭取賦予靈媒國家層級的文資身分，有了認證後就有薪傳制度，賦予老師薪水，學生也可獲得學費補助，讓文化傳承有更緊密的連結。

原民處說，靈媒是族人心靈的依靠，她們以苦行、信念與生命歷練，走過艱辛崎嶇的道路，成為部落與祖靈之間的橋樑。《靈媒與她們的產地》專書民眾可於「讀．享空間」及屏東總圖書館借閱。

