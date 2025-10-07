自由電子報
藝文 > 即時

從普度到許願遊戲！台灣設計展「平安行」區 打開彰化人的平安密碼

2025/10/07 16:37

走入展場，巨型「虎仔香」散發艾草與菖蒲香氣。（記者董柏廷攝）走入展場，巨型「虎仔香」散發艾草與菖蒲香氣。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／彰化報導〕由經濟部產業發展署與彰化縣政府各局處主辦，執行單位為台灣設計研究院與衍序規劃設計顧問有限公司共同執行的「2025台灣設計展」展區將於10月10日至26日在彰化開展。其中「平安行 Path of Pîng-an」展區，銜著「身處變動不安的時代，「平安』是真切願望｣的策畫理念，在鹿港公會堂登場，邀觀眾走進彰化的歲時節慶與民俗信仰，從嗅覺、聽覺到互動遊戲展開一場「祈願體驗」。

走入展場，巨型「虎仔香」散發艾草與菖蒲香氣，象徵端午節的驅邪祈福；接著可聆聽鹿港出身、宏碁創辦人施振榮親自誦唸的〈鹿港普度歌〉，重現民間祭典聲景。現場並設有由互動設計團隊「馥谷餘」打造的沉浸遊戲，模擬「南瑤宮笨港進香」回鑾橫渡濁水溪的「蹽溪」場景，觀眾能親身「渡溪求平安」。

「平安行」展區，邀請民眾從嗅覺、聽覺到互動遊戲展開一場「祈願體驗」。（平凡製作提供）「平安行」展區，邀請民眾從嗅覺、聽覺到互動遊戲展開一場「祈願體驗」。（平凡製作提供）

展區由創意團隊「平凡製作 studio ordinary」與在地文史團隊「發落文化」策畫，並由空間團隊「三分之三設計 3/3 TRIO DESIGN」攜手打造展場空間，由黃銘彰與顏震宇共同擔任策展人。他們提到「平安」在彰化不只是信仰，也是一種生活哲學。從一桌供品、一炷香火，到普度場景與信眾身影，展覽希望讓觀眾看見人與土地之間持續對話的信念。另一個亮點是「花壇迎燈排」互動裝置。民眾可輸入姓氏生成專屬「字姓燈」，象徵成為爐主、與家族共享神明護佑的榮耀。

展區位於1928年建成的縣定古蹟「鹿港公會堂」，其前身為奉祀蘇府王爺的「萬春宮」舊址，也是鹿港八郊之一「廈郊」的所在地。百年空間裡，信仰、商業與公共記憶交織，正呼應展覽主題：「平安從來不是靜止的，它是一種持續發生的集體行動。」

